Невзоров: "Войну со мной они проиграют, как проиграли войну с Украиной"

Российский журналист Александр Невзоров, покинувший Россию неделю назад, рассказал Euronews, что правоохранительные органы не контактировали с ним последние несколько дней. Журналист призвал Путина "снять обувь, надеть рубище и идти пешком до Киева извиняться" перед украинским народом.

22 марта Следственный комитет РФ возбудил против Невзорова уголовное дело "за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил". По данным следствия, журналист опубликовал в Интернете заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Невзорова.

- С вами связывались из Следственного комитета после сообщений о возбуждении уголовного дела?

Сейчас - абсолютное молчание. В первые дни через общих знакомых на меня выходили, а потом пропали. Я ведь еще все усугубил: позвонил по известному номеру и сказал, что они м***ки и войну со мной проиграют точно так же, как войну с Украиной.

- В Россию сейчас не вернетесь?

Вернуться в Россию я, конечно, могу, но тогда я буду лишен возможности работать. Неважно, что это будет: запрет на определенные действия, домашний арест или тюрьма. В любом случае, мне придется замолчать. А это слишком большой для них подарок. Я долго выбирал, как мне себя вести и что делать: красиво вернуться и сдаться на границе или оставаться здесь, пусть и в очень сложных для меня условиях, но продолжать воевать. Я принял решение сражаться отсюда.

Я не могу участвовать в этих «следственных действиях», я их не воспринимаю всерьез. Для меня и Следственный комитет и прокуратура - это лакеи в погонах, не имеющие никакого отношения к праву и закону. Очень сложно относиться к организациям, которые полностью игнорируют призыв в эфире отрезать головы, о чем сказал недавно уважаемый Адам Делимханов. Они не то что штраф не выписали, вообще никакой реакции не было. Следственный комитет был обязан возбудить против Путина уголовное дело по 33-й статье за развязывание и ведение агрессивной войны. Но опять - молчание. Это не правоохранительные органы, это не закон.

- Всего несколько лет назад вы были доверенным лицом Владимира Путина, а теперь резко его критикуете. Если бы сейчас вновь предложили стать доверенным лицом Путина, согласились бы?

Согласился бы, наверное... При выполнении некоторых условий.

- Невыполнимых, вероятно.

Ну почему невыполнимых!? Что ему трудно будет снять обувь, надеть рубище и идти пешком до Киева просить прощения? Там очень хорошие дороги. Пусть идет и просит прощения! Пусть долбит лбом асфальт!

Разве трудно ликвидировать Роскомнадзор? Эту непонятную конгломерацию из безымянных, безграмотных, никому неизвестных людей, которые вдруг почему-то решили указывать мне, какие слова произносить, а какие нет. Что тут такого невыполнимого?

- И военную спецоперацию, которую объявил Путин на Украине, тоже остановить?

Само собой. Мне совершенно непонятны размеры компенсаций, которые обязана будет выплатить Россия. И боюсь, что дела обстоят еще хуже: надо будет выпалывать эти корни зла, эти удивительные проявления агрессии, свирепости, проявления радости при виде попавших под бомбы родильных домов, погибших украинских детей, чему сейчас радуются россияне. Надо будет полностью пересматривать всю систему так называемого телевидения, потому что не может же быть только пропаганда. Людям надо предлагать и другую точку зрения.

- Вы когда-то вели телепередачу «600 секунд» на ТВ. Как думаете, сколько бы в нынешней России она продержалась в эфире?

Да нисколько бы вообще. Как вы знаете, в больших федеральных эфирах последние 15 лет не было никого и ничего, что противоречило бы доктринам Путина. Доктринам маразма, победобесия, ненависти и злобы. Ничего, что противоречило бы пропаганде войны, нацизма, того преступного - как теперь уже можно говорить прямо и откровенно - курса который избрал Путин.

- Не так давно в одном из своих видео вы сказали, что Россия заранее проиграла украинскую войну, даже если в ней по факту победит. Предскажете, когда и чем боевые действия завершатся?

Сейчас все будет перенесено в район Донбасса, где вероятно через какое-то время закончатся активные бои. Российская армия будет сконцентрирована в захваченной Донецкой области. Украинская сторона остановится, потому что правила ведения сегодняшней войны предполагают активные боевые действия только с разрушением городов, которые встречаются на пути. Сейчас невозможно вести войну иначе: либо город захватывается бескровно, с помощью переговоров, предательства, с согласия населения, либо он уничтожается. Украина на это не пойдет: она очень дорожит своим нынешним блестящим европейским имиджем, своей ролью мученицы, которая в состоянии задушить палача.

Сконцентрируется огромное количество людей и техники на территории Донецка на месяцы, пока не возникнет бунт среди местного населения. Ведь 150 тысяч человек, собранные на небольшом пространстве, обреченные на безделье будут насиловать и грабить. Не было прецедента, чтобы длительное нахождение войск со временем не вызвало бы негодования. В первые дни их будут называть освободителями, через две недели начнут роптать, а еще через три - действовать. На Донбассе, вероятно, произойдет восстание и окончательное выдавливание за географические пределы Украины всего путинского войска.

Дальше предсказывать сложнее, но крушение режима неизбежно. Ведь диктатору можно всё: он может сажать людей, приказывать избивать студентов и девочек на улицах, может даже есть людей, как это делал Бокасса. Нельзя только одного - проигрывать войны. А Путин проиграл.

Александр Невзоров - российский журналист и телеведущий, депутат Государственной думы РФ I-IV созывов, автор и режиссер нескольких кинофильмов.