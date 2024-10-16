Украинские военнопленные сталкиваются с пытками и насилием в России

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Физические и моральные пытки, сексуальное насилие, незаконные приговоры и жестокие казни - вот через что проходят украинцы, оказавшись в российском плену.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, до 90% всех вернувшихся военнопленных заявили, что подвергались пыткам в российских тюрьмах, что является грубым нарушением Третьей Женевской конвенции, подписантом которой является Москва.

Тем не менее, Россия "намерена игнорировать правила войны", - сказал Костин.

Третья Женевская конвенция - один из четырех договоров - устанавливает особые правила обращения с военнопленными, согласно которым с ними следует обращаться гуманно, размещать их в надлежащих условиях, обеспечивать достаточным питанием, одеждой и медицинской помощью.

Согласно этому документу, нельзя препятствовать гуманитарной деятельности, в том числе деятельности Международного Красного Креста (МККК) или любой другой независимой гуманитарной организации, которая может быть предпринята для защиты и облегчения положения военнопленных.

И хотя МККК утверждает, что посетил почти 3 500 военнопленных как в Украине, так и в России, он признает, что "на сегодняшний день МККК не имеет полного доступа ко всем военнопленным".

Украинские солдаты, вернувшиеся из российского плена, и семьи тех, кто все еще находится в российских тюрьмах, говорят, что у них нет никаких контактов и информации с теми, кто содержится в России, а значит, они даже не знают, живы ли эти военнопленные.

Единственный способ получить какую-либо информацию об украинских военнопленных в России - это ждать обмена военнопленными, когда либо солдат вернется домой, либо кто-то из вернувшихся будет иметь больше информации о тех, кто остался в России, рассказали они Euronews.

Сергей Ротчук, офицер бригады "Азов", боевой медик и защитник Мариуполя, провел год в российском плену, где подвергался пыткам, издевательствам, физическому и психологическому насилию.

Он рассказал Euronews, что видел, как его сослуживцы в российском плену находились в плохом состоянии в плане здоровья и морального духа.

"Почти у всех из них явно есть какие-то проблемы со здоровьем. Они содержатся в довольно сложных условиях без надлежащей медицинской поддержки", - сказал Ротчук.

"Если им нужны лекарства или у них есть определенные заболевания, они содержатся в довольно тяжелых условиях и постоянно подвергаются пыткам, издевательствам, физическому и моральному насилию".

Ожидание возвращения военнопленных домой

Евгения Синельник уже два года не получала известий от своего брата Артема. Он - один из защитников Мариуполя, ставших символом украинского сопротивления благодаря яростной обороне металлургического завода "Азовсталь" в течение трех месяцев полномасштабного вторжения, когда город-порт находился в осаде.

По ее словам, последнее, что она услышала, - это то, что ее брата перевели в тюрьму в Таганроге, городе в Ростовской области России, где условия содержания заключенных, как говорят, ужасны.

Об этом она узнала от других военнопленных, которые встречались с Артемом в плену, а после обмена и возвращения в Украину поделились с ней информацией.

Евгения Синельник уже два года не получала известий от своего брата Артема Hanna Arhirova/AP

Евгения также является представителем Ассоциации семей защитников "Азовстали", созданной в июне 2022 года, вскоре после того, как около 2500 украинских солдат сдались в плен России по приказу президента Владимира Зеленского во время осады металлургического комбината "Азовсталь" в мае того же года.

Пресс-секретарь ассоциации Марианна Хомерики заявила Euronews, что международные организации делают недостаточно, и единственная надежда семей - на то, что украинские войска возьмут российских солдат в плен или "пополнят обменный фонд за счет захвата оккупантов".

"Мы можем использовать этот фонд для спасения жизни и здоровья наших военных, попавших в плен к россиянам", - пояснила она.

Хомерики отметила, что российское командование "в целом не хочет возвращать своих людей".

Москва особенно неохотно обменивает защитников Мариуполя, и они лишь в виде исключения были включены в недавний обмен военнопленными в обмен на солдат чеченца Рамзана Кадырова, взятых в плен с начала вторжения ВСУ в Курскую область.

Казнь в Курской области - признак более широких намерений?

Тем временем российские войска казнили девять украинских военнопленных в районе села Зеленый Шлях в Курской области в прошлый четверг, утверждают украинские источники.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War проанализировал изображение последствий казни, заявив, что "оно свидетельствует о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных - четкое указание на преднамеренный характер казней".

Фотографии украинских военнопленных, убитых силами РФ на территории колонии в Оленевке. AP Photo/Jae C. Hong

ISW утверждает, что в последнее время наблюдалось увеличение числа казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру военных действий, добавляя, что российские командиры, вероятно, в значительной степени попустительствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы.

Ротчук говорит, что российские военные не делают из этого секрета. "Они прямо говорили об этом, что у них есть приказ, как они сказали, либо ловить, либо не иметь дела с пленными. Это практически прямая цитата их представителя Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснил он.

"Российская пропаганда направлена на разжигание ненависти к украинцам. Это государственная политика - уничтожать все, что не является российским. И если кто-то не хочет, если что-то не хочет быть русским, или кто-то не хочет быть русским, принадлежать России, он должен умереть".

Бригада "Азов" - жертва пропаганды

Бригада "Азов" стала мишенью этого нарратива.

Нестор Барчук, юрисконсульт бригады, отмечает, что в течение десяти лет "Азов" не получал западного оружия и обучения из-за предполагаемых связей с ультраправыми группами. Это, по его словам, значительно снизило потенциал подразделения.

В июне США отменили запрет, заявив, что в ходе проверки не было обнаружено никаких доказательств грубых нарушений прав человека со стороны бригады.

"Кто знает, если бы этого запрета не было десять лет, возможно, битва за Мариуполь была бы другой, и, возможно, карта войны выглядела бы сейчас иначе, - сказал Барчук в интервью Euronews.

Украинский солдат на территории "Азовстали" в мае 2022 года Dmytro Kozatski/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office via AP

Это не изменило политику Кремля в отношении украинских военнопленных и, в частности, защитников Мариуполя. Около 900 бойцов "Азова" остаются в российском плену, а около 100 получили тюремные сроки за то, что российские прокуроры квалифицируют как "участие в террористической организации".

Барчук считает, что это четкий сигнал о том, что Украина должна бороться за освобождение своих пленных мужчин и женщин.

"Единственный способ для Украины вернуть домой всех своих защитников - это выиграть войну", - заключил он.