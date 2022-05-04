Франция: Народный фронт левых партий

Во Франции формируется новый политический альянс – Народный фронт левых партий, который рассчитывает завоевать большинство в Национальном собрании страны по итогам парламентских выборов, намеченных на июнь. К союзу «Непокорной Франции» и «Зелёных» во вторник примкнули коммунисты, а в среду о соглашении с партией Жан-Люка Меланшона объявила Соцпартия. Ожидается, что соглашение будет одобрено внутрипартийным голосованием социалистов.

– Полагаю, что нас сейчас отделяют всего несколько часов от исторического момента, которого годами ждали сторонники левых идей, которые горячо призывали нас к объединению, – заявил Пьер Жуве, представитель социалистов. – Мы социалисты и, как подтверждается в нашем коммюнике, глубоко привержены европейским ценностям, крепко привязаны к этой европейской конструкции, но сейчас мы считаем, что Евросоюз и его либеральная ориентация обязательно должны претерпеть

Между тем Мануэль Бомпар, переговорщик «Непокорной Франции» отметил, что не все действующие соглашения ЕС следует соблюдать:

– Если через несколько недель мы будем управлять страной, то наша общая цель состоит в том, чтобы обеспечить выполнение программы, на основании которой мы были избраны. Ряд положений нашей программы может противоречить определённым правилам или европейским договорам, и следует исходить из того, что иногда мы должны не соблюдать и не выполнять некоторые из этих правил.

Заручившись поддержкой 22% избирателей в первом туре прошедших недавно президентских выборов, Жан-Люк Меланшон возглавил объединение левых политических сил Франции, добившихся заметно более слабых результатов.