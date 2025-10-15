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Нидерланды. Ультраправый политик Герт Вилдерс возобновляет предвыборную кампанию

Герта Вилдерса во время акции протеста у посольства Турции в Гааге, 8 марта 2017 г.
Герта Вилдерса во время акции протеста у посольства Турции в Гааге, 8 марта 2017 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran Guilbert
Опубликовано
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Герт Вилдерс приостановил свою избирательную кампанию после того, как его назвали одной из предполагаемых целей террористической ячейки в Бельгии.

В среду нидерландский ультраправый политик Герт Вилдерс объявил, что возобновляет свою предвыборную кампанию. Это заявление он сделал спустя несколько дней после того, как приостановил свою деятельность. Причиной стали сообщения о том, что Вилдерс может стать жертвой предполагаемого заговора в Бельгии с целью убийства политиков.

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На прошлой неделе в бельгийском Антверпене по подозрению в планировании терактов против политиков были арестованы трое молодых людей. По данным прокуратуры, они готовили "теракт, вдохновленный джихадистской идеологией". В ходе обысков были обнаружены предметы для сборки самодельного взрывного устройства. Предполагается, что злоумышленники намеревались прикрепить взрывное устройство к дрону.

Одной из возможных целей помимо Вилдерса, как сообщалось, мог быть и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. После подтверждения этой информации Вилдерс отменил участие в теле- и радио дебатах. Однако сейчас политик возвращается к предвыборной кампании.

"Выборы приближаются, наступило время предвыборной кампании, и я чувствую большую ответственность перед Нидерландами и избирателями Партии свободы", - говорится в письменном заявлении Вилдерса, обнародованном на платформе Х.

Вилдерс также отметил, что уже в течение 21 года живет под круглосуточной охраной из-за бесчисленных угроз.

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Досрочные парламентские выбороы в Нидерландах состоятся 29 октября спустя 148 дней после отставки правительства. Выборы были назначены после того, как партия Вилдерса покинула коалиционное правительство в июне из-за разногласий по поводу миграционной политики.

В предвыборном манифесте Вилдерса содержатся призывы к принятию таких мер, как полный запрет на въезд в Нидерланды лиц, ищущих убежища, военное патрулирование границ для обеспечения соблюдения запрета, и закрытие недавно открытых центров для лиц, ищущих убежища.

Ультраправая Партия свободы лидирует в опросах общественного мнения. По результатам выборов будут распределены все 150 мест во Второй палате (Палата представителей), нижней палате парламента Нидерландов. Система пропорционального представительства в Нидерландах в сочетании с раздробленностью политического ландшафта практически гарантирует формирование коалиционного правительства.

Пока неизвестно, сможет ли Вилдерс сформировать правую коалицию, если получит наибольшее количество мест. Лидер правоцентристской Партии за свободу и демократию заявила, что не будет вступать в коалицию с партией Вилдерса.

Дополнительные источники • AP

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