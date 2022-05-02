Безликие бетонные стены в Багдаде оживают благодаря фантазии 49-летней индийской художницы и преподавательницы Багдадского колледжа изобразительных искусств Виждан аль-Маджед. Недавно мэрия города заказала у нее изображение поэта Муззафара аль-Наваба. Местные власти организовали этот проект 9 месяцев назад, чтобы, как они говорят, вернуть красоту в город и принести искусство на улицы, чтобы избавиться от серого цвета и пыли.