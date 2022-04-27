"Разворот на восток": Россия достроила мост через Амур в Китай

"Разворот на восток": Россия достроила мост через Амур в КитайКомментарии
Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем должен открыться в течение месяца.
В среду в Еврейской автономной области завершили строительство российской части мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур. В церемонии инаугурации принял участие вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Чиновник сообщил, что со своей стороны Китай достраивает дезинфекционные сооружения, и это последний этап перед запуском трансграничного движения по мосту.
Планируется, что Россию и КНР свяжет также уже построенный три года назад автодорожный мост Благовещенск – Хэйхэ, открытие которого неоднократно переносилось, в том числе из-за антиковидных ограничений.
В случае успешного запуска оба проекта призваны дать новый импульс развитию дотационных регионов российского Дальнего Востока.
"Разворот на восток", о котором говорил полпред Трутнев, предполагающий стратегическое партнерство с Китаем – это также возможность для России частично компенсировать потенциальный отказ западных стран от российского газа на фоне санкций.
Тем не менее введённый в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири" не представляет для России полноценной альтернативы европейскому энергетическому рынку.
Газопровод из Якутии в Китай позволяет перекачивать не более 10 млрд кубометров топлива, в то время объёмы поставок российского газа в страны ЕС в 17 раз больше.
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