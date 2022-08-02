Пойдет ли Нэнси Пелоси на провокацию?

После того, как Нэнси Пелоси покинула Куала-Лумпур все еще неясно, посетит ли спикер Палаты Представителей США Тайвань в рамках своего турне по Азии. Китай ясно дал понять, что будет рассматривать такой визит как крайнюю провокацию и отреагирует соответствующим образом.

Хуа Чуньин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел:

— Мы неоднократно и недвусмысленно выражали американской стороне наше решительное несогласие с возможным визитом спикера Пелоси на Тайвань. И мы надеемся, что официальные лица США очень четко осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько опасные последствия он может повлечь.

В качестве демонстрации намерений китайские военные выпустили видеоролик, в котором заявили, что "похоронят своих врагов". На улицах Пекина жители также выразили решительное несогласие с перспективой визита Пелоси на территорию, считающуюся неотъемлемой частью Китая.

Ду Янмин, житель Пекина:

— Мы должны послать строгое предупреждение. Если оно не сработает, мы можем использовать силы для захвата Тайваня. Это необходимо для великого дела - воссоединения страны.

Вэй Сючжэнь, жительница Пекина:

— США продолжают вмешиваться в чужие дела. Я надеюсь, что никто не помешает нашему национальному воссоединению. Мы сами разберемся со своими делами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон не признавал и не признает независимость Тайваня. Однако если Нэнси Пелоси выступает против официальной позиции США и хочет посетить остров, то это ее личное дело.