English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Пойдет ли Нэнси Пелоси на провокацию?

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
euronews_icons_loading
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси   -   Авторское право  NAZRI RAPAAI/AFP or licensors

После того, как Нэнси Пелоси покинула Куала-Лумпур все еще неясно, посетит ли спикер Палаты Представителей США Тайвань в рамках своего турне по Азии. Китай ясно дал понять, что будет рассматривать такой визит как крайнюю провокацию и отреагирует соответствующим образом.

Хуа Чуньин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел:

— Мы неоднократно и недвусмысленно выражали американской стороне наше решительное несогласие с возможным визитом спикера Пелоси на Тайвань. И мы надеемся, что официальные лица США очень четко осознают важность и деликатность этого вопроса и то, насколько опасные последствия он может повлечь.

В качестве демонстрации намерений китайские военные выпустили видеоролик, в котором заявили, что "похоронят своих врагов". На улицах Пекина жители также выразили решительное несогласие с перспективой визита Пелоси на территорию, считающуюся неотъемлемой частью Китая.

Ду Янмин, житель Пекина:

— Мы должны послать строгое предупреждение. Если оно не сработает, мы можем использовать силы для захвата Тайваня. Это необходимо для великого дела - воссоединения страны.

Вэй Сючжэнь, жительница Пекина:

— США продолжают вмешиваться в чужие дела. Я надеюсь, что никто не помешает нашему национальному воссоединению. Мы сами разберемся со своими делами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон не признавал и не признает независимость Тайваня. Однако если Нэнси Пелоси выступает против официальной позиции США и хочет посетить остров, то это ее личное дело.