"Сотрудничество Китая и России безгранично"Комментарии
Москва и Пекин, а также их единомышленники намерены двигаться к многополярному и справедливому миропорядку, отношения двух стран продолжают динамично развиваться в условиях нестабильной и напряженной внешнеполитической ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по время визита в Китай, где примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана для обсуждения будущего этой страны.
Представитель министерства иностранных дел Китая позже подтвердил, что обе стороны договорились углублять взаимосвязи и говорить о глобальной политике "единым голосом".
Однако аналитики отмечают, что Пекин пытается сохранить сложное равновесие в отношениях с Москвой. Он не осудил вторжение на Украину, но и не поддержал его - камнем преткновения здесь стал территориальный суверенитет. В то же время Китай назвал западные санкции, введенные против России, контрпродуктивными.