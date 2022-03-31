Москва и Пекин, а также их единомышленники намерены двигаться к многополярному и справедливому миропорядку, отношения двух стран продолжают динамично развиваться в условиях нестабильной и напряженной внешнеполитической ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по время визита в Китай, где примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана для обсуждения будущего этой страны.

Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку Сергей Лавров министр иностранных дел России

Представитель министерства иностранных дел Китая позже подтвердил, что обе стороны договорились углублять взаимосвязи и говорить о глобальной политике "единым голосом".

Сотрудничество Китая и России безгранично, в том числе это касается нашего стремления к миру, отстаивания безопасности и противостояния гегемонии Ван Вэньбинь официальный представитель МИД Китая

Однако аналитики отмечают, что Пекин пытается сохранить сложное равновесие в отношениях с Москвой. Он не осудил вторжение на Украину, но и не поддержал его - камнем преткновения здесь стал территориальный суверенитет. В то же время Китай назвал западные санкции, введенные против России, контрпродуктивными.