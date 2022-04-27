Россия прекращает поставки газа в Европу?

Москва предупредила Варшаву, что поставки российского газа в Польшу прекратятся со среды после отказа Польской нефтегазовой компании (PGNiG) платить за энергоносители в рублях. Решение о прекращении поставок последовало за ранее сделанным польскими властями заявлением о введении санкций в отношении 50 российских юридических и физических лиц, включая "Газпром" - крупнейшую газовую компанию России.

Газ в Польшу поступаетпо трубопроводу "Ямал - Европа". Ведённый в действие в 1999 году в обход Украины, он стал дополнительным экспортным коридором, соединившим месторождения Сибири с потребителями в Европе.

PGNiG закупила 53% всего своего импорта газа у российской компании в первом квартале этого года. Приостановку поставок в Варшаве сочли нарушением контракта, заявив, что предпримут шаги для восстановления подачи.

С 27 апреля "Газпром" остановит поставки газа и Софии. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Болгарии. Соответствующее уведомление "Булгаргаз" получил во вторник.

"Газпром" обосновывает прекращение поставок новыми правилами, объявленными в прошлом месяце, по которым страны, сочтённые Россией недружественными, должны платить за газ в рублях. Болгарские и польские власти заявили, что не намерены это делать.