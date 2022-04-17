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мир

Греция раскрывает объятия

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 Вероника Доваль
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Урок в греческой школе
Урок в греческой школе   -   Авторское право  euronews

Оксана Ровенчок иммигрировала из Украины в Грецию 25 лет назад. Она живет в Афинах и работает в больнице. 58-летняя женщина и представить себе не могла, что однажды ее дочь и двое внуков вынуждены будут покинуть родную Украину из-за войны и приехать к ней в качестве беженцев. Полтора месяца назад дочь Оксаны Ирина с сыновьями уехала из города Коломыя, а ее муж остался сражаться.

Через несколько дней после прибытия в Афины детей записали в греческую государственную школу.

Оксана Ровенчок, украинская бабушка: "Мы живем в очень трудное время. Я могу описать нашу жизнь тремя словами: бомбежки, страдания, беженцы. Никто не ожидал, что что-то подобное может произойти в 2022 году. Нам очень больно и мы плачем о происходящем в нашей стране".

Ирина Андрусяк, мать-украинка: "Греки приняли моих детей с распростертыми объятиями. Мои дети очень счастливы, несмотря на языковой барьер. У них уже появились новые друзья. Моим сыновьям нравится школа".

Алексей и Константин ходят в третий и пятый классы. Сейчас их основная проблема - греческий язык. Для ребят он довольно сложный и они практически не понимают, что им говорят учителя. Здесь на помощь преподавателям приходят компьюторные программы.

Афина Пиргаки, учительница: "В этом приложении у нас есть украинский и греческий языки. Помимо перевода и письма, ребенок может слушать, как произносится то или иное слово. Так шаг за шагом ученик знакомится с новым, неизвестным языком. Это очень полезно".

Когда было объявлено, что в школу придут дети, бежавшие из охваченной войной Украины, учителя решили поговорить с учениками о тяготах войны и о том, что значит быть беженцем.

Афина Пиргаки: "Мы говорили с нашими учениками о войне между Украиной и Россией. Поэтому они знали, что происходит. Греческие дети подарили своим новым одноклассникам рисунки и всю свою любовь. Могу сказать, что украинские братья были немного потрясены, потому что вдруг оказались в центре внимания. Они попали в новую среду и поначалу чувствовали себя как маленькие рыбки, которых вытащили из моря".

Звонок на перерыв. А следующий урок - физкультура. Здесь слова не играют ведущей роли.

Чтобы добиться лучших результатов, учителя просят Министерство образования нанять украиноязычных коллег, которые могли бы заниматься с детьми-беженцами хотя бы два раза в неделю.

Апостолос Стаикос, Euronews: "За последние два месяца в греческих школах было зарегистрировано более 450 детей с Украины. Хотя они еще не говорят на местном языке и им трудно общаться, дети чувствуют, что попали в дружескую среду, полную солидарности и поддержки".