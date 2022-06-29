Туризм в Греции: уверенный старт

После двух лет ограничений из-за пандемии спрос на поездки вернулся. И теперь авиакомпаниям и аэропортам, которые сократили рабочие места в разгар кризиса COVID-19, нужно приложить все усилия, чтобы соответствовать ситуации. Это получается не всегда: очереди в аэропортах длинные, а потерянный багаж накапливается. Похоже, лето для путешественников в Европе будет хаотичным.

И все же Греция, очень популярное летнее направление, которое ежегодно принимает миллионы туристов, кажется исключением.

"Действительно, во многих аэропортах ,хорошо организованных европейских стран есть несколько серьезных проблем. Они сталкиваются с проблемами из-за нарушения графика, из-за нехватки персонала и длительных задержек. Я должен сказать, что до сих пор аэропорт Афин, а также все региональные грееческие аэропорты и, конечно, аэропорты всех островов не сталкивались с какими-либо проблемами", - утверждает министр туризма Греции Василис Кикилиас.

В этом туристическом сезоне Греция, похоже, взяла уверенный старт. Ожидается, что этим летом только прямыми рейсами в Грецию прибудет более 500 000 путешественников из США.

Земля древней Эллады очень любима и французскими туристами, занимающими по численности первое место в ежемесячном отчёте, публикуемом издением L’Echo Touristique, принадлежащем развлекательной платформе Orchestra. Зато не приедут в этом году в Грецию россияне, а также китайцы из-за ограничений в связи с новой волной COVID-19 . Но в Греции, похоже, к этому готовы:

"К сожалению, в последние годы число российских туристов в Греции и так уже было очень мало__. Таким образом, мы не сталкиваемся с огромной проблемой. В 2020 году у нас было 50 000 путешественников, а в 2021 году 120 000 туристов из России. А в этом году приедет едва ли 0,5% ожидаемого числа российских туристов", - говорит Кикилиас.

Министерство туризма Греции пытается продлить туристический сезон: осенью погода почти по всей стране стоит хорошая, так что можно принимать туристов до ноября. Глава ведомства постоянно повторяет, что индустрия туризма - ключевой источник дохода для греческой экономики: каждый четвертый евро здесь зарабатывается именно на туризме.