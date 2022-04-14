Украинские спасатели разбирают завалы после обстрелов Чернигова. По словам мэра Владислава Атрошенко, разрушены около 70% зданий. Он отмечает, что удары, в том числе по жилым кварталам, продолжаются и после отступления российских войск. В этих условиях администрация пытается решать вопросы восстановления города и подготовки к отопительному сезону.
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