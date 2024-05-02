Видео. В Болгарии и в Украине красят яйца перед православной Пасхой

В Болгарии и в Украине готовятся отпраздновать православную Пасху.

В преддверии главного христианского праздника в болгарском Бачковском монастыре в Пловдивской области покрасили 2024 яйца в красный цвет — он символизирует кровь Иисуса Христа и радость его воскрешения. В воскресенье яйца раздадут верующим мирянам. Считается, что они должны принести здоровье и счастье в семьи по всей Болгарии.

А в Житомирской области Украины в четверг Страстной недели прошел мастер-класс по росписи традиционных пасхальных яиц — писанок. Под руководством художницы Инны Величко учащиеся школы в селе Городское воссоздавали древние орнаменты Полесья из коллекции украинской писательницы и этнографа Ольги Косач. На яйцах нарисовали растения, животных и геометрические узоры.