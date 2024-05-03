Видео. В Белграде скорбят по жертвам массовой стрельбы в школе

В Белграде сотни людей возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах первой в истории Сербии стрельбы в школе. Год назад погибли девять детей и школьный охранник, еще шесть человек получили ранения. Всего день спустя инцидент со стрельбой за пределами столицы еще больше потряс страну.

Люди собрались в дождливый день у здания начальной школы имени Владислава Рибникара в центре Белграда. Пятничное бдение официально началось в 8:41 утра - в то время, когда в прошлом году произошла стрельба в школе. Сербские телеканалы прервали свои трансляции, показав на черном экране текст "Мы помниv".