Видео. Новый российский удар по Одессе, ранены люди

14 человек получили ранения в результате падения российской баллистической ракеты на украинский город Одесса поздно вечером в среду. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На опубликованном ею видео видны огромные клубы дыма, поднимающиеся в небо над местом происшествия.

"Новая почта", крупная украинская почтовая и курьерская компания, сообщила в среду в своем в Facebook, что одно из ее сортировочных отделений подверглось удару, но заявила, что среди пострадавших среди сотрудников нет.

Одесса часто была мишенью для Москвы: за последние два дня в городе от российских ракет погибли 8 мирных жителей.