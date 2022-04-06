В Большом Эфемерном Дворце (Grand Palais Éphémère), расположенном недалеко от Эйфелевой башни в Париже, открывается выставка Art Paris 2022. Свои работы здесь выставят 130 галерей современного искусства со всего мира. Здесь будет также можно посетить 20 тематических выставок. Art Paris 2022 — это прекрасная возможность узнать о последних тенденциях в искусстве и на рынке искусства.
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