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мир

"Это было так страшно!"

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 Анелиз Боржес
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Семья Марии Козловой в подвале своего дома в Буче
Семья Марии Козловой в подвале своего дома в Буче   -   Авторское право  Euronews

_По мере того, как украинские силы отвоевывали города Бучу и Ирпень к северо-западу от Киева, стали появляться видео и фотографии разрушенных зданий, сожжённых машин и тел, лежащих на улицах. Наш корреспондент Анелиз Боржес встретилась с одной семьей, покинувшей этот район в прошлом месяце, и выслушала рассказ о том, что им пришлось пережить. _

"Страшные сцены из Киевский области были особенно болезненны для тех, кто на себе испытал трагедию родного города.

- Первые взрывы были очень мощными, - рассказывает Мария Козлова. - У нас задребезжали стёкла. Пол затрясся. Мы вышли из нашего здания, потому что не понимали, что происходит. Мы не знали, что делать и куда прятаться. Будем ли мы в большей безопасности дома? Или, наоборот, безопаснее как можно скорее покинуть здание? Мы слышали шум вертолётов, видели их, но не могли понять, что происходит. Мы видели столб дыма, который поднимался с той стороны, где был аэродром.

В начале войны Мария в целях безопасности увела сына и бабушку в подвал. Но после 12 дней без воды, электричества и газа 94-летняя Ольга, пережившая нацистскую оккупацию Украины во время Второй мировой войны, начала терять сознание от холода. Не оставалось ничего другого, как выйти наверх и эвакуироваться.

- Я думала, что раз уже пережила одну войну, то переживу и эту, - говорит Ольга Кузьменко. - Но было хуже. Они набросились на людей, потому что не могли добраться до военных. Они делали с мирными людьми, что хотели. Они насиловали их. Это было так страшно! Даже не знаю, как некоторые бедные люди там выжили. А нам повезло, что мы выехали немного раньше. И это наши "братья"... У нас похожие языки. Я никогда не думала, что они будут так обращаться с нами. Они полностью уничтожили наши деревни.

Степень разрушений, о которых говорит Ольга, становится очевиднее по мере того, как украинские войска возвращают под свой контроль территории, которые до прошлой недели занимали российские солдаты.

- Всё внутри переворачивается, - говорит Мария. - Так тяжело видеть разрушенными знакомые места и улицы. Но мы всё равно хотим вернуться. Мы знаем, что всё это можно восстановить.

Украинские власти говорят, что с возвращением нужно будет немного повременить. Нужно собрать с улиц и похоронить тела погибших. Затем начнутся операции по разминированию, которые займут не менее пяти недель. Но раны тех, кто пережил эту трагедию, будут кровоточить ещё долго...