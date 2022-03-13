Солдатские матери просят информацию о пленных россиянах

В Комитете солдатских матерей России просят наладить обмен информацией о военнопленных на Украине. Достоверных данных о количестве россиян, которые оказались в плену, нет. Украинское министерство обороны заявляет о крупных группах военнослужащих, которые либо отказываются воевать, либо вынуждены сложить оружие. Российское военное ведомство, в свою очередь, заявляет о многочисленных пленных бойцах Вооружённых сил Украины и о «немногих захваченных российских военнослужащих». При этом в Москве подтверждают, что среди пленных россиян есть и контрактники, и срочники.

В интервью Euronews зампред правления Комитета солдатских матерей России Антонина Аксёнова рассказала о том, как тяжело переживают отсутствие более конкретных сведений о военнослужащих их семьи:

«Я сама мать погибшего военнослужащего и как никто знаю, как тяжело, когда нет информации о сыне. Мать носила под сердцем своего будущего военнослужащего, воспитала мужчину, не спрятала под юбку. И сейчас, в такой ситуации не получить информацию — это настолько тяжело, что я не могу передать это словами.

Обращаюсь к тем, кто может предоставить информацию матери. Сообщите пожалуйста ей о ее сыне.

Ни одна ведь мать точно не знает, в плену он или в действующей армии, никто не знает. И, наверное, о тех, кто в плен попал, не сразу известно, что они в плену: пока разберутся, узнают, что среди раненых и погибших он не числится…»

Аксёнова успокаивает матерей, которые звонят в Комитет в надежде получить информацию о детях: «Если нет плохой информации, значит, всё хорошо, значит, живу и здоров, не волнуйтесь». По её словам, во время войны в Чечне о гибели военнослужащих родителям сообщали в тот же или на следующий день. Тем не менее, как рассказывает Аксёнова, солдатские матери страдают от неопределённости:

«Может быть, ведомство военное, может быть, наши политики, какие-то миротворческие организации смогли бы возобновить канал (обмена информацией), чтобы матери знали, где их сыновья. Не раскрывая никакую секретную информацию, не нарушая военную тайну, — это было бы очень хорошо.

Мы бы собрали какую-то гуманитарную помощь, мы бы оказали помощь раненым в этом плену, но у нас нет информации ниоткуда и мы не можем помочь. Не можем мы только рвём свои сердца.

Ведь в чеченской войне столько было без вести пропавших, столько было в плену. Матери тогда ездили по Чечне, искали своих детей годами. Потом по косточкам проводили опознание по днк и через годы, через десятилетия совпадения находили, и матери везли эти косточки домой, а многие и не дожили до опознавания. И я очень не хочу, чтобы сейчас так было, чтобы матери ползали по окопам, искали сыновей, я очень этого не хочу!»

Ранее министерство обороны Украины заявляло, что готово передавать пленных их матерям, если те приедут за сыновьями в Киев. При этом украинская сторона сообщала о запуске специализированного сайта и об открытии горячей линии для получения информации о военнослужащих. Российская сторона не подтверждает гуманитарный характер этих проектов.

Официальная Москва обвиняет украинских военных в бесчеловечном отношении к пленным. Министерство обороны заявляет об истязаниях и пытках, стороннего подтверждения этих сведений нет. Как нет и официальной информации о возможном обмене пленными.