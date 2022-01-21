Федеральный суд Австралии одобрил решение об экстрадиции теннисиста Новака Джоковича, поддержав доводы министра Алекса Хоука и отклонив апелляцию адвокатов спортсмена.

Защита выражала крайнее удивление основанием, которое привёл Хоук: что серб может стать "знаменем" движения антипрививочников и самим фактом выступления на корте без прививки спровоцировать выступления противников антикоронавирусных мер, которые в Австралии отличаются особой суровостью.

Но австралийские судьи сочли доводы министра вполне обоснованными.

Нада Мартинович, юрист:

"Адвокаты Джоковича спросили, есть ли у суда доказательства, что Новак — антиваксер? Он никогда ничего подобного не говорил и никого не призывал поддерживать антипрививочное движение. Но суд заявил, что ему не обязательно что-то делать, чтобы быть угрозой".

Решение министра вызвало бурю возмущения в Сербии, где его называют и политическим, и неспортивным. Спортивные функционеры республики даже призывали перенести первенство из Австралии в другую страну. Джоковича в Белграде поклонники встречали как героя, хотя сам он пока воздерживается от заявлений.

Так или иначе, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Австралию покинул и, возможно, не сможет туда вернуться и на следующий год. Под вопросом и его участие в "Ролан Гарос": с этого понедельника во Франции вступает в силу закон об обязательном вакцинном пропуске.

Блажо Недич, юрист:

"Это мера, которая начинает действовать автоматически. Когда вас высылают из Австралии, вам запрещается въезжать туда в течение трёх лет. Только министр по делам миграции может отменить это решение. И это означает, что только этот министр — ну или тот, кто придёт ему на смену — может решить, пускать ли новака Джоковича на следующий Открытый чемпионат Австралии".

Майя Репич, Euronews Сербия:

"Без Australian Open рекорд Новака Джоковича — 356 недель с титулом первой ракетки мира — может быть прерван 21 февраля. Даже если нет, перед ним остаётся задача стать лучшим теннисистом всех времён, а для этого ему осталось выиграть ещё один турнир серии "Большого шлема". Вопрос же в том, допустят ли его на следующие первенства, если он так и останется невакцинированным".