Australian Open: непростая победа Даниила Медведева

Даниил Медведев, сумевший переломить ход встречи после двух проигранных сетов, одолел канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open. Итог встречи: 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 5:7, 4:6.

Соперником второй ракетки мира станет грек Стефанос Циципас. В четвертьфинальной встрече он в трех сетах обыграл Янника Синнера из Италии со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

В другом полуфинале сразятся Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.

У женщин также определилась четверка лучших.

Американка Даниэль Коллинз со счетом 7 : 5, 6 : 1 переиграла француженку Ализе Корне.

В полуфинале она встретится с Игой Свёнтек из Польши, которая в непростом четвертьфинальном матче одолела эстонку Кайю Канепи.

В другом поединке за выход в финал сразятся австралийка Эшли Барти и американка Мэдисон Киз.