В Австрии вакцинация от ковида будет обязательной

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан от восемнадцати лет и старше. Об этом сообщил канцлер альпийской республики Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект. Голосование в парламенте намечено на 20 января. Поддержки простого большинства депутатов от двух правящих партий будет достаточно для одобрения документа.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии: "В начале февраля наступившего года закон должен вступить в силу. Таким образом, стартует начальная, переходная фаза. У людей будет возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и получить всю необходимую информацию. После вводного этапа, с середины марта, мы начнем контролировать исполнение закона. С этого времени полиция сможет проверять у граждан наличие сертификата о вакцинации или медицинского отвода от прививки".

От вакцинации освобождаются беременные женщины и люди, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья. Законопроект предусматривает штраф в размере 600 евро за отказ от прививки или отсутствие сертификата о вакцинации. Максимальная сумма штрафа может составить 3,6 тысячи евро.

Намерения властей ввести обязательную вакцинацию от ковида разделило австрийское общество. Противники законопроекта заявляют, что у них отнимают свободу и право выбора.