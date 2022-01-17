Решение о признании российской вакцины принято на основании рекомендации национального фармрегулятора - Управления терапевтических товаров (TGA).

В опубликованном в понедельник, 17 января, сообщении на веб-сайте управления говорится, что "на прошлой неделе TGA получило дополнительную информацию, свидетельствующую о том, что вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывший путешественник передаст инфекцию COVID-19 другим людям во время пребывания в Австралии или заболеет в острой форме. Дополнительная информация основана на исследованиях, предоставленных правительством России при содействии посольства Австралии в Москве".

We have determined that an additional #COVID19 vaccine, the two dose course of the Gamaleya Institute vaccine (Sputnik V, Russian Federation), would be 'recognised' for the purpose of establishing a traveller's vaccination status. Find out more: https://t.co/T9W7kvBRjCpic.twitter.com/SuqEvX4az3 — TGA Australia (@TGAgovau) January 17, 2022

Отмечается, что эффективность российской двухкомпонентной вакцины против инфицирования коронавирусом составляет в среднем 89%, против госпитализации или смерти - 98-100%. При этом уточняется, что большинство исследований эффективности вакцин от COVID-19 проводились до появления штамма омикрон.

Однокомпонентная российская вакцина "Спутник Лайт" не признана Австралией.

Для подтверждения статуса вакцинации "Спутником V" при въезде в Австралию иностранные граждане должны предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок, причем с момента последней должно пройти не менее семи дней.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19.