В Белграде Джоковича встретили как героя

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Белград из Австралии: скандал с медотводом от вакцинации закончился депортацией и Открытый чемпионат Австралии по теннису стартовал без первой ракетки мира.

В ближайшие дни спортсмен не планирует делать публичных заявлений.

Накануне на фасаде самого высокого здания Белграда в течение часа высвечивались слова поддержки в адрес Джоковича. В аэропорту его как национального героя встречали поклонники с флагами Сербии.

Говорят жители Сербии:

"Мне очень жаль, что Новак попал в такую ситуацию, надеюсь, что он сможет принять участие в других турнирах Большого шлема, например Ролан Гаррос. Мы его очень любим и хотим зарядить его позитивной энергией".

"Не знаю,что он будет делать дальше, надеюсь, что он найдет возможность играть на других соревнованиях и что в вопросе вакцинации ему будет предоставлена свобода выбора".

Из Белграда передает корреспондент Euronews Serbia Боян Бркич:

"Процесс неприятностей постепенно закончился и сегодня сербское общество больше всего интересуют две вещи. Первое — дальнейшие действий Джоковича, останется ли он в Сербии и продолжит тренировки, либо поедет в Испании. Второй вопрос — что будет происходит на следующих соревнованиях. Мы уже знаем, что организаторы Ролан Гаррос планируют исключить участие невакцинированных спортсменов. Поэтому у всех хотят знать, какие еще проблемы ждут Новака".