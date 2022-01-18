Новак Джокович может пропустить "Ролан Гаррос"

Начавшийся с проблем 2022 год для Новака Джоковича может преподнести ему новые испытания.

Участие серба во втором турнире "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" - под большим вопросом.

Во Франции в ближайшее время вступит в силу закон о вакцинном пропуске, а значит всем - и участникам, и зрителям - спортивных мероприятий для допуска понадобится сертификат о прохождении вакцинации или о перенесенном ковиде в течение последнего полугода.

Министерство спорта уже заявило, что при соблюдении этого закона никаких исключений сделано не будет. Но до Открытого чемпионата Франции по теннису еще 4 месяца, и все еще может измениться.

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне прилетел в Белград из Мельбурна. Австралийские власти дважды аннулировали визу серба на основании недостаточных данных для освобождения от вакцинации от COVID-19. Джоковичу запрещен въезд в страну на три года.

Кроме серба из-за отсутствия прививки в Australian Open не приняли участие американец Теннис Сандгрен и француз Пьер-Юг Эрбер.