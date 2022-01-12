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LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
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Новости дня | 12 январь — вечерний выпуск
Последние обновления: 12/01/2022
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Принц Эндрю предстанет перед судом
Выборы главы Европарламента: главные претенденты
Борис Джонсон извинился за поход на вечеринку во время локдауна
Евро: 20-летняя проверка на прочность
Купальный сезон на озере Онтарио уже открыт
Заседание Совета Россия - НАТО: стороны не добились гарантий деэскалации
В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия – НАТО