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LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 8 январь — Дневной эфир
Последние обновления: 08/01/2022
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