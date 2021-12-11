Праздник Девы Гваделупской

Сотни паломников на велосипедах или пешком направились к базилике Богоматери Гваделупской в ​​Мехико в пятницу перед праздником Девы Гваделупской. Одно из крупнейших в мире религиозных паломничеств возобновилось после отмены из-за пандемии коронавируса в прошлом году, и мексиканцы наконец-то получили возможность пройти в базилику, где в воскресенье они смогут оказать почести святому покровителю Мексики.

Верующие преодолевают пешком или на велосипедах большие расстояния, чтобы выразить свою преданность и веру. Паломники несли изображения и статуи «Девы Морены» (темнокожей девственницы), как ее с любовью называют - эта традиция уходит корнями в прошлое 500-летней давности.

По преданию, Богородица явилась мексиканскому крестьянину по имени Хуан Диего в декабре 1531 года. Крестьянин рассказал об этом местному епископу, который попросил послать ему знак, подтверждающий подлинность его видения. Говорят, что несколько дней спустя изображение Марии чудесным образом появилось на фартуке Хуана Диего, когда он показывал его епископу. Священнослужитель приказал тогда построить церковь в честь Святой Марии Гваделупской.

Фартук, предположительно принадлежавший Хуану Диего, висит над алтарем в базилике.