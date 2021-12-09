Романо Проди: "Европе необходимы реформы"

Его считают одним из отцов евро и ярым сторонником расширения Европейского союза. Он бывший председатель Еврокомиссии и дважды премьер-министр Италии. Романо Проди просит общественных лидеров проявить мужество, чтобы противостоять новым геополитическим и санитарным вызовам - от брексита до ковида, событий, которые нарушили повестку дня в Брюсселе.

Альберто де Филиппис, Euronews: "Вы были на вершине ЕС и всегда - в числе пропагандистов европейского проекта. Сейчас вы выглядите его критиком. Вы критикуете концепцию единогласия в процессе принятия решений в сообществе, заявляя, что ни одна демократическая система не может работать таким образом. Евросоюз больше не работает так, как раньше?"

Романо Проди, бывший председатель Еврокомиссии и премьер-министр Италии: "Я всегда считал единогласие позором и подтверждаю ваши слова. Таким способом невозможно управлять. Мы больше не можем терпеть отсутствие внешней политики, когда Турция и Россия управляют в Ливии, когда мы не знаем, какие решения принимать, потому что обязаны решать все единогласно, начиная с войны в Ираке и так далее. Я убежден, что некоторые европейские страны понимают это. Германия, Франция, Италия и Испания могли бы составить основную группу, которой, наконец, удастся сдвинуть с мертвой точки европейскую политику".

Euronews: "Европу часто называют колоссом на глиняных ногах. Давайте вспомним украинское досье, проблему на границе с Беларусью, проблему поставок газа из России. Как, по-вашему, мы ведем себя в сравнении с такими конкурентами, как США или Китай?"

Романо Проди: "С одной стороны, есть преданность Атлантическому альянсу, который с самого начала объединял европейские страны. По-моему эта верность есть, она необходима и полезна, но пассивна. Но европейская политика уже не проводится Европой. На мой взгляд, даже НАТО нуждается в европейской армии. А потом мы жалуемся, что нас даже не предупредили о выводе войск из Афганистана. Не бывает такого союза, в котором союзника не предупреждают".

Euronews: "В своей истории Евросоюз переживал различные кризисы, но столкновение между Брюсселем и такими странами, как Польша и Венгрия, кажется потенциально более разрушительным. Как вы думаете, как этот кризис будет разрешен в конечном итоге?"

Романо Проди: "Это столкновение по поводу фундаментальных принципов ЕС, но я твердо убежден, что Польша и Венгрия поймут, что они сделали что-то не так. Существует прогрессивное сознание. Демократия - это терпение, и еще раз терпение, и я вижу изменение ситуации в этих странах, поэтому я настроен оптимистично".

Euronews: "После брексита роли в Европе в некотором роде пересматриваются, например, с новым договором между Францией и Италией. Является ли франко-германский локомотив устаревшей моделью в этой новой реальности? Есть ли у него основания для существования?"

Романо Проди: "Вовсе нет. Европа не может развиваться без двух поршней двигателя, которыми являются Франция и Германия. Однако Италия необходима для работы этого двигателя - вместе с Францией, Германией и Испанией в этой группе".

Euronews: "Давайте поговорим немного о деньгах. Для получения доступа к Фонду восстановления необходимы реформы. Поступающие средства будут связаны с этими реформами, которые являются не гипотезой, а необходимым условием для их получения. Что вы об этом думаете?"

Романо Проди: "На мой взгляд, реформы - это единственный выход. Я глубоко в этом убежден. Видите ли, в экономике сделан шаг вперед, но он не сделан в политике. Есть очень четкий сигнал: каждый должен внести свою лепту в достижение прогресса. Нет другого выхода, кроме проведения реформ. Эти реформы проводятся не со зла, а для того, чтобы мы действовали однородно, унитарно. Реформы просто необходимы. Я твердо убежден, что Европейский Союз должен подходить к контролю за ними со всей строгостью".

Euronews: "Совсем скоро евровалюта отметит свое двадцатилетие. Как вы ее оцените? Можно ли было сделать что-то лучше или по-другому двадцать лет назад?"

Романо Проди: "Начало было прекрасным. Но затем, из-за нескольких кризисов, из-за ошибок, допущенных принимающими решения государствами, дела пошли плохо, и евро утратил свой блеск. Я считаю, что потребность в евро по-прежнему очень сильна, и сегодня это один из важных глобальных игроков, даже если он и не достиг такого веса, как доллар, как некоторые надеялись. Но это точно не второстепенный игрок".

Euronews: "Скоро будет разыграна квиринальская партия. Все хотят, чтобы господин Драги руководил восстановлением экономики как премьер-министр, но также хотят, чтобы он стал президентом республики. Как вы думаете, чем все закончится?"

Романо Проди: "Я понятия не имею, потому что не знаю, чего хочет Драги. Выбор должен быть сделан осознанно, в мирной стране, без политических столкновений. Не говоря уже о том, что, когда речь идет о личных решениях, они должны быть оставлены на усмотрение человека. Первое, о чем следует спросить: каковы ваши намерения? Многие считают, что действующий президент Серджо Маттарелла останется на своем посту, хотя он всегда говорил, что уйдет в конце срока действия своего мандата. Заявление Драги будет сделано в ближайшее время".

Euronews: "Вы написали книгу, которая является признанием в любви к Европе. Не могли бы вы представить нам образы, которые вам больше всего нравятся и рассказать почему?"

Романо Проди: "Я, конечно, начинаю свою книгу с рассказа о своем городе - Болонье. Городе, который со времен средневековья принимал студентов со всей Европы. Европа пережила ужасные времена: трагедию войн, напряженность между двумя ужасными мировыми войнами. Так было до тех пор, пока великие государственные деятели не поняли, что история должна измениться. Они написали Вентотенский манифест, и начались приключения. Это эмоциональные моменты. Есть и моменты веселья, как, например, удар головой Зидана на чемпионате мира по футболу. А затем создание программы Erasmus, евро. Европейская история иногда бывает запутанной, но она и захватывающая".