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Дело Аль-Масри: что произошло, и почему премьер Мелони находится под следствиемм

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проводит пресс-конференцию по итогам года в Риме, 9 января 2025 года.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проводит пресс-конференцию по итогам года в Риме, 9 января 2025 года. Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Filippo Gozzo
Опубликовано
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Председатель Совета министров Италии получила уведомление о расследовании дела о пособничестве и растрате в связи с репатриацией главы судебной полиции в Триполи. Это дело происходит на фоне напряженных отношений между исполнительной и судебной властью по поводу реформы правосудия.

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Премьер-министр Италия Джорджа Мелони (вместе с министром юстиции Карло Нордио, министром внутренних дел Маттео Пьянтедози и заместителем министра Альфредо Мантовано) получила от прокуратуры Рима уведомление о расследовании по обвинению в пособничестве и растрате в связи с репатриацией начальника судебной полиции Триполи, ливийца Наджима Усамы Аль-Масри.

Преступления Аль-Масри уже давно расследуются Международным уголовным судом, который затем выдал ордер на его арест.

Мужчина, обвиняемый в военных преступлениях и преступлениях против человечности,был арестован диго 20 января в своем отеле в Турине, куда он приехал, чтобы посмотреть матч "Ювентус" - "Милан".

На следующий день МУС потребовала его экстрадиции, но правительство Италии вернуло Аль-Масри на родину.

Это решение сначала вызвало недовольство оппозиции, а затем адвокат Луиджи Ли Готти инициировал судебный процесс, подав жалобу, в которой попросил судей расследовать решение об использовании государственного самолёта для репатриации Аль-Масри.

Министр юстиции Карло Нордио выступает в Сенате с докладом об отправлении правосудия, Рим, 22 января 2025 г.
Министр юстиции Карло Нордио выступает в Сенате с докладом об отправлении правосудия, Рим, 22 января 2025 г.Roberto Monaldo/LaPresse

Как развивалось дело Ал-Масри

Глава судебной полиции Триполи находился в Европе с 6 января. Прежде чем приземлиться в Риме, он сделал остановку в Лондоне. Затем беспрепятственно перемещался между Францией, Германией и Бельгией.

16 января Аль-Масри остановили в Мюнхене для обычной проверки, а на следующий день Интерпол разослал предупреждение в шесть государств, границы которых предположительно он мог пересечь.

На Аль-Масри был забронирован гостиничный номер в Турине и арендован автомобиль в Германии, который должен был быть возвращен в аэропорту Фьюмичино.

18 января ливийца остановили в Пьемонте, но позже отпустили (активного оповещения об этом не было).

В то же время МУС в срочном порядке выдал ордер на его арест (запрос на него рассматривался с 2 октября 2024 года).

На рассвете 19 января Наджим Усама Аль-Масри был арестован и провёл две ночи в тюрьме Валлетт в Турине.

Вопрос о разрешении министра Нордио

Затем дело аль-Масри было передано в Рим, где 20 января Генеральная прокуратура Апелляционного суда обратилась к министру юстиции Карло Нордио с просьбой утвердить эту меру.

Арест был произведен с целью экстрадиции, тогда как в случае международного ордера на арест требовалось бы разрешение министра, но он не был уведомлен. Таким образом, суд не подтвердил правомерность ареста.

21 января Наджим Усама Аль-Масри был освобожден и депортирован как "опасный субъект" по указу министра Пьянтедози. Он вылетел из Рима и приземлился в Ливии на военном самолете, а не на регулярном рейсе, который используется для репатриации нелегальных мигрантов.

Мелони отвечает видеороликом

Получив уведомление, премьер-министр Джорджия Мелони опубликовала в социальных сетях видео, в котором прокомментировала случившееся.

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"Прокурор Рима Франческо Ло Вой, тот же самый, что вел неудачный процесс над Маттео Сальвини по делу о похищении людей, только что прислал мне уведомление по обвинению в пособничестве и растрате.

Факты известны. Международный уголовный суд после нескольких месяцев рассмотрения выдал международный ордер на арест начальника судебной полиции Триполи Аль-Масри. Любопытно, что суд сделал это как раз тогда, когда этот человек собирался въехать на территорию Италии, после того как он в течение двенадцати дней мирно пребывал в трёх других европейских государствах".

В среду Мелони опубликовала новое сообщение на сайте X.

"Наша приверженность защите Италии будет продолжаться, как всегда, решительно и без колебаний, - написала премьер. - Когда на карту поставлена безопасность нации и интересы итальянцев, нет места для отступления".

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Напряженность в отношениях между правительством и судебной системой

Уведомление, направленное премьер-министру Мелони, - лишь последний эпизод растущей напряженности в отношениях между исполнительной и судебной властью в то время, когда она готовится реформировать итальянскую систему правосудия и ввести разделение должностей.

В среду Кассационный суд должен решить, должны ли документы по делу Visibilia, в котором фигурирует министр туризма Даниэла Сантанче, остаться в Милане или быть переданы в прокуратуру в Риме.

Сантанче, помимо прочего, обвиняется в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах в компании Inps в связи с фондом увольнений в период Covid-19.

В расследовании участвуют 13 сотрудников двух компаний, которые якобы были уволены в нулевые часы, не зная об этом. Продолжая работать, они, по мнению прокуратуры, нанесли бы компании Inps ущерб в размере более 126 000 евро.

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В четверг ожидается решение судей Апелляционного суда Рима о том, подтвердить или нет задержание 49 мигрантов, прибывших во вторник утром в Шенджине (Албания) на борту патрульного судна Cassiopea.

В предыдущих двух случаях (в октябре и ноябре) у некоторых мигрантов были обнаружены уязвимые обстоятельства, и они были возвращены в Италию, что вызвало разногласия с правительством Мелони.

Исполнительная власть считает предупреждение по делу Аль-Масри очередной расправой со стороны судей, которые выступают против реформ.

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