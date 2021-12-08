Кристалина Георгиева: «Не время ужесточать денежную политику!»

Инфляция растёт, заражение коронавирусом снова на подъёме, а его новый вариант Омикрон снова порождает неопределённость. Находится ли восстановление европейской экономики под угрозой? Я поговорю об этом с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристалиной Георгиевой.

Эвфимия Куцокоста, Euronews: Давайте начнем с главного. Ставит ли новая волна, связанная с вариантом Омикрон, под угрозу восстановление экономики Европы?

Кристалина Георгиева: Мы наблюдаем сильное восстановление экономики Еврозоны. На этот год мы прогнозируем рост на 5%, на следующий — на 4,3%. Тогда как в прошлом году она сократилась на 6,5%. Так что восстановление выглядит впечатляюще. Оно основывается на трех факторах: вакцинации, программе поддержки и адаптации бизнеса и простых людей к жизни в условиях пандемии. Особенно сильный рост наблюдался в третьем квартале. Но, как видно из вашего вопроса, в четвертом квартале рост замедлился из-за роста числа заражений. В этом смысле неопределенность, вызванная новым вариантом, наносит вред.

— _Насколько серьезным будет этот вред?

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— Мы не ожидаем значительного спада в Еврозоне. На наш взгляд, самое главное, что бизнес и потребители ведут себя относительно активно, несмотря на увеличение числа заражений. Этому помогают продолжающиеся программы поддержки.

— _Есть еще один фактор, о котором говорится в вашем прогнозе, _—_ инфляция. Представляет ли она опасность для экономического развития и уровня жизни?

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— Инфляция в Еврозоне — это временное явление. Ее разгоняет энергетический кризис, нарушение в цепи поставок, а также повышение спроса, вызванное предыдущей приостановкой деятельности. Мы ожидаем, что эти факторы уйдут в 2022 г. Поэтому к концу следующего года инфляция будет относительно невысокой, ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Поэтому мы призываем к тому, чтобы не торопиться с ужесточением денежной политики. Потому что это может загасить перспективы роста, без всяких на то оснований. Другими словами, ожидания инфляции не стоит преувеличивать. При всём при этом, если зарплата будет расти, если возникнут проблемы на рынке недвижимости или если Китай...

— _Мы уже наблюдаем это...

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— ...если эти проблемы усугубятся, тогда, конечно, условия изменятся. Поэтому ЕЦБ должен быть на страже, не забывать, что риски существуют.

— _Но, если пандемия далека от завершения, возникают вопросы здесь в Европе о долге, накопленном правительствами с целью поддержания функционирования экономики и здравоохранения. ЕС должен обсудить этот вопрос на следующей неделе. Что делать с этим?

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— Во-первых, ровно по этой причине ЕЦБ должен быть осторожен и не ужесточать преждевременно финансовые условия без веских оснований, потому что уровень долга сейчас сопровождается сейчас более низкой, чем до пандемии, стоимостью его обслуживания. Бюджетные правила. Если мы согласимся восстановить бюджетные правила в 2023 г., это будет контрпродуктивно для Еврозоны, поэтому делать это нежелательно. Поэтому мы говорим: пожалуйста, не делайте этого. Подумайте лучше об изменении правил в сторону упрощения. Так чтобы странам было проще их выполнять. Потому что страны очень внимательно следят за своей бюджетной политикой.

— Международный валютный фонд был горячим сторонником политики жёсткой экономии десять лет назад, после финансового кризиса. Будете ли вы ее предлагать сейчас, когда долг в Европе разрастается?

— Европейский долг вырос обоснованно. Для того, чтобы создать подушку безопасности для притормозившей экономики, чтобы предприятия и домохозяйства могли функционировать. Уровень безработицы сейчас такой же как до пандемии, массовых банкротств не наблюдается. Это очень хороший результат принятого решения. И, конечно, мы хотим, чтобы экономика полностью восстановилась. Этому помогут среднесрочные подушки безопасности, а не удушающие меры жёсткой экономии.

— Но мы всё еще наблюдаем, что уровень восстановления и долга распределены неравным образом в Европе. У таких стран как Италия, Греция или Испания больше проблем. Значит ли это, что мы имеем дело всё с тем же разделением на Юг и более экономный Север.

— Одна из самых замечательных черт Европы в том, что во время кризиса она объединяется и действует солидарно. Хороший пример — фонд Next Generation EU. Деньги из него направляются на помощь странам, которые больше всего нуждаются. Впервые финансовые инструменты поставлены на службу европейского народа. Мы ожидаем, что такого рода солидарность, товарищество будут проявлены и по вопросу зелёного перехода.

— Итак, чтобы подвести итог: сокращение долга, инвестиции в зеленые и цифровые технологии и применение бюджетного правила. Чему Европа должна отдавать приоритет?

— Прежде всего, Европа должна отдавать приоритет восстановлению экономики после пандемии, поддержке структурных реформ, структурной трансформации, то есть переходу к зелёному и цифровому будущему. Это не простая задача, потому что она требует инвестиций, частных и государственных, а также переобучение и повышение квалификации европейской рабочей силы. Если посмотреть на то, какой бы мы хотели видеть Европу через 10, 15 или 20 лет, она должна быть новаторской, энергичной, высококвалифицированной, динамичной и способной вести мир за собой.