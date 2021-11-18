Во французском словаре появилось новое местоимение

В онлайн версию престижного французского словаря Le Robert вошло новое слово "iel" - симбиоз местоимений il (он) и elle (она) . "iel", указывается в словаре, используется для обозначения человека любого пола, а так же небинарных людей, чья идентичность выходит за пределы традиционной бинарной гендерной системы. Внесенное в словарь дополнение приветствовали в ЛГБТ сообществе. Министр образования завил, что инклюзивное письмо - не является будущим французского языка.