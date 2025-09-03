Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Директор французской школы покончила с собой 1-го сентября

По данным прокуратуры, Каролин Гранжан в течение нескольких месяцев получала оскорбления и угрозы из-за своей сексуальной ориентации.
По данным прокуратуры, Каролин Гранжан в течение нескольких месяцев получала оскорбления и угрозы из-за своей сексуальной ориентации. Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Минобразования Франции начинает расследование по факту самоубийства из-за травли

РЕКЛАМА

42-летняя Каролин Гранжан, директор школы во французском регионе Канталь, утром первого сентября позвонила на телефон доверия для предотвращения самоубийств, и сообщила о намерении покончить с собой. Сотрудники службы оповестили полицию, с женщиной пытались связаться, но позже обнаружили её тело у подножия скалы в 10 км от школы.

Во вторник минобразования начало административное расследование: выяснилось, что на протяжении двух лет Гранжан подвергалась лесбофобным преследованиям и травле.

Начиная с декабря 2023-го на стенах школы, где работала директриса, появлялись граффити гомофобного содержания, ей направляли письма с угрозами. Гранжан писала жалобы, но оскорбления не прекращались.

Школьная инспекция предложила ей перевестись в другую школу, но она отказалась. Незадолго до начала 2024 учебного года новые оскорбления заставили её снова прекратить работу. На свою должность она так и не вернулась.

По словам близких, Каролин чувствовала себя брошенной учреждением, которое предпочло бы избавиться от неё, а не защищать, и самоубийство в первый день учебного года — попытка привлечь внимание к проблеме.

По мнению Орели Ганье, генерального секретаря профсоюза преподавателей, трагедия свидетельствует о структурных недостатках французской системы образования. В интервью Euronews она осудила вопиющую нехватку ресурсов:

«На 16 000 работников народного образования у нас всего один врач-профпатолог. Профессиональных психологов практически нет. <...> Мы составили руководство по предупреждению самоубийств в 2021 году, но оно так и не было опубликовано. Причина? В нём говорится о самоубийствах, а отделы кадров не хотят, чтобы эту тему обсуждали. это запретная для них тема».

О недостатках системы говорят и представители ассоциаций по борьбе с гомофобией. По мнению Жюли Торле, президента ассоциации SOS Homophobie, «Мы защищаем учеников, подвергающихся домогательствам, но мы видим, что с учителями дело обстоит иначе. Им просто приходиться менять работу».

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Фонд Молли Роуз: TikTok и Instagram продолжают показывать подросткам потенциально опасный контент, связанный с суицидом

Франция: 13 самоубийств за 6 месяцев в департаменте государственных финансов

Французские депутаты поддержали законопроект о врачебной помощи в уходе из жизни