Директор французской школы покончила с собой 1-го сентября

42-летняя Каролин Гранжан, директор школы во французском регионе Канталь, утром первого сентября позвонила на телефон доверия для предотвращения самоубийств, и сообщила о намерении покончить с собой. Сотрудники службы оповестили полицию, с женщиной пытались связаться, но позже обнаружили её тело у подножия скалы в 10 км от школы.

Во вторник минобразования начало административное расследование: выяснилось, что на протяжении двух лет Гранжан подвергалась лесбофобным преследованиям и травле.

Начиная с декабря 2023-го на стенах школы, где работала директриса, появлялись граффити гомофобного содержания, ей направляли письма с угрозами. Гранжан писала жалобы, но оскорбления не прекращались.

Школьная инспекция предложила ей перевестись в другую школу, но она отказалась. Незадолго до начала 2024 учебного года новые оскорбления заставили её снова прекратить работу. На свою должность она так и не вернулась.

По словам близких, Каролин чувствовала себя брошенной учреждением, которое предпочло бы избавиться от неё, а не защищать, и самоубийство в первый день учебного года — попытка привлечь внимание к проблеме.

По мнению Орели Ганье, генерального секретаря профсоюза преподавателей, трагедия свидетельствует о структурных недостатках французской системы образования. В интервью Euronews она осудила вопиющую нехватку ресурсов:

«На 16 000 работников народного образования у нас всего один врач-профпатолог. Профессиональных психологов практически нет. <...> Мы составили руководство по предупреждению самоубийств в 2021 году, но оно так и не было опубликовано. Причина? В нём говорится о самоубийствах, а отделы кадров не хотят, чтобы эту тему обсуждали. это запретная для них тема».

О недостатках системы говорят и представители ассоциаций по борьбе с гомофобией. По мнению Жюли Торле, президента ассоциации SOS Homophobie, «Мы защищаем учеников, подвергающихся домогательствам, но мы видим, что с учителями дело обстоит иначе. Им просто приходиться менять работу».