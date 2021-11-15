"Прорваться практически невозможно": корреспондент Euronews передает с белорусской границы

Валери Горья, Euronews:

"Я нахожусь здесь, в приграничной деревне, которая кажется очень тихой. Но напряжение нарастает день за днем в течение последней недели, начиная с понедельника, когда была предпринята попытка штурма границы. В пятницу польская пограничная полиция сообщила о другой попытке, когда около 100 человек попытались сломать забор, но разбежались, увидев десятки солдат и пограничников. Меры безопасности здесь повышены до максимального уровня.

Польские активисты, которые пытаются помочь мигрантам, пробирающимся через запретную зону вдоль границы, говорят, что на этой неделе они провели очень мало спасательных операций, потому что теперь мигрантам практически невозможно сюда прорваться. А положение тех, кто застрял на белорусской стороне, стало невыносимым. У людей мало еды, мало питьевой воды. Есть жертвы. На этой неделе сообщалось о гибели на белорусской стороне двух человек, в том числе 14-летнего мальчика. А с польской стороны в лесу было найдено тело молодого сирийца.

Все это давит на местное население Польши. Здесь у людей смешанные чувства. Одни сочувствует мигрантам, которых, по их словам, нельзя оставлять умирать в лесу. Другие боятся их и не хотят, чтобы их впускали. В любом случае, все чувствуют, что их оставили наедине с ситуацией, которая, по их мнению, выйдет из-под контроля, если противостояние между Беларусью и Европейским Союзом не найдет решения в ближайшее время".