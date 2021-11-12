Франция делает ставку на ядерную энергетику. А как насчет других стран Европы?

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новых ядерных реакторов в стране. В то время как некоторые развитые страны отказываются от ядерной энергетики, Франция является ведущим производителем ядерной энергии в Европе.

Европейские страны без ядерной программы

Италия

Итальянские власти инициировали ядерную программу несколько десятилетий назад. Но авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году изменила ситуацию. В 1987 году итальянцы высказались против ядерной энергетики. Действующие заводы были закрыты.

В 2011 году новый референдум подтвердил враждебное отношение итальянцев к присутствию атомных электростанций на своей территории. Однако это не мешает стране закупать электроэнергию, произведенную на ядерных объектах во Франции.

Совсем недавно итальянский министр по вопросам экологического перехода публично выразил свой интерес к ядерным реакторам четвертого поколения, на что сразу же отреагировали итальянские экоактивисты.

Португалия

Ядерная программа была предусмотрена в 1970-х годах, но она так и не была воплощена в жизнь. Португалия производит электроэнергию с помощью гидроэлектрических плотин, ветряных мельниц и электростанций, работающих на угле и газе.

Греция

Греция отказалась от своей ядерной программы в конце 1970-х годов. Афины посчитали, что многочисленные землетрясения, от которых страдает страна, несовместимы с установкой атомных электростанций.

Европейские страны, которые отказываются от ядерной программы

Германия

На нынешнюю позицию Германии по ядерному вопросу в значительной степени повлияла авария на Фукусиме в Японии в марте 2011 года. Через несколько дней после катастрофы канцлер Ангела Меркель объявила об окончательном отказе от использования атомной энергии.

Последние атомные электростанции планируется закрыть к концу 2022 года.

Германия собирается опираться на угольные и газовые электростанции и программы возобновляемых источников энергии.

Испания

В Испании семь ядерных реакторов, первый из которых был введен в эксплуатацию в конце 1960-х годов. Сегодня эти реакторы производят почти четверть всей электроэнергии в стране.

В 2018 году правительство объявило, что не станет продлевать срок службы реакторов, который в настоящее время составляет 40 лет. Если говорить конкретно, то последняя атомная электростанция должна закрыться между 2030 и 2035 годами.

Как заменить атомную энергетику? Испанские власти планируют масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Европейские страны, инвестирующие в ядерную энергетику

Польша

Страну часто критикуют за устаревшие угольные электростанции, которые, как считается, слишком загрязняют окружающую среду. Правительство намерено ускорить энергетический переход, сосредоточившись на возобновляемых источниках энергии и атомной энергетике.

Шесть атомных электростанций будут построены к 2040 году благодаря инвестициям в размере 33 миллиардов евро. Первый завод должен быть введен в эксплуатацию в 2033 году.

Великобритания

Великобритания освоила ядерные технологии на ранней стадии и приступила к реализации обширной программы по использованию ядерной энергии. Первый завод был построен в 1950-х годах. Сегодня многие реакторы остановлены из-за их возраста. Но британские власти не отказались от ядерной энергетики.

В настоящее время в эксплуатации находятся 10 атомных электростанций, обеспечивающих около 20% общего производства электроэнергии в стране.

Правительство стремится к радикальному сокращению выбросов CO2. И оно решило, что для этого потребуется строительство новых ядерных реакторов. Два реактора EPR находятся в стадии строительства в партнерстве с EDF (Électricité de France, французская государственная энергогенерирующая компания).