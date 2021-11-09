Судьбоносный день Германии

Падение Берлинской стены, Хрустальная ночь, Пивной путч и провозглашение Веймарской республики. 9 ноября - поистине судьбоносный день в истории Германии. Но сегодня большинство немцев помнит, скорее, о воссоединении страны, а о других важных событиях чаще забывает. Что же делать с этим роковым днем? На памятной церемонии в Берлине президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отмечать его "как день для размышлений" о Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: "9 ноября - амбивалентный день, светлый и темный. Он заставляет наши сердца биться и вызывает слезы на наших глазах. Он заставляет нас надеяться на то хорошее, что есть в нашей стране, и отчаиваться перед лицом ее темной бездны.

Возможно, поэтому 9 ноября - очень немецкий день. День, который предоставляет информацию о нашей стране, как никакой другой. В моих глазах 9 ноября - это преимущественно немецкий день".

По словам Штайнмайера, эта двойственность, переплетение света и тьмы, радость воодушевления и печаль в сердце, являются частью немецкого образа жизни.

В недавнем опросе 31% респондентов сказали, что 9 ноября у них ассоциируется с объединением страны. Только 13% вспомнили о ночи еврейских погромов. 3% упомянули провозглашение республики в 1918 году. А половина респондентов не связала с 9 ноября вообще никаких событий.