Создатели вакцины Pfizer/BioNTech: "эта вакцина разрабатывалась 30 лет"

Основатели компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи разработали первую в мире вакцину от Covid-19, эффективность которой научно доказана. Теперь они получили высшую награду Испании - премию принцессы Астурийской - за заслуги в области науки и техники. Euronews встретился с супружеской парой, чтобы обсудить их успех, создание "научных супергрупп" и то, что они планируют делать дальше, чтобы изменить мир.

Токунбо Салако, Euronews:

Прежде всего, позвольте поздравить вас с выигранной премией. Что вы чувствуете?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Это большая честь для нас, и мы очень польщены и счастливы, ведь это очень престижная награда и, что еще важнее, она отмечает все, что помогает человечеству.

Что бы вы сказали тем, кто еще не решился на вакцинацию?

Угур Шахин, BioNTech:

— Я думаю, что, с одной стороны, мы должны прислушиваться к мнению людей, к их сомнениям, потому что распространяется много неверной информации, и люди обеспокоены, потому что не знают, кому доверять. Поэтому наша задача - информировать. А задача общества - поддерживать связь между всеми его членами. Я думаю, очень важно, чтобы все, кто сделал прививку и перенос ее нормально – рассказывали об этом. Мы должны объединиться как общество и избежать того, чтобы оказаться в разных пузырях, в разных реальностях.

Более года назад мы поначалу слышали, что невозможно создать вакцину в такие рекордные сроки, и все же вы сделали это. Так можете ли вы понять их страхи и нежелание прививаться?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Да, безусловно. Мы можем это понять. И это касается не только данной вакцины. Это общая и очень естественная реакция, когда люди хотят сначала понять, что происходит. А поскольку информации так много, разобраться в ней становится сложнее. Мы врачи по образованию. Мы лечили, например, онкобольных, и каждый из них задавал нам одни и те же вопросы.

Что это лечение мне принесет? Не навредит ли оно? Люди хотят быть информированными о том, что будет происходить с ними и их телами. Так что это очень естественно.

Угур Шахин, BioNTech:

— Важно также понимать, что вакцина не была разработана за один год. Вакцина была разработана в результате 30-летних исследований. Это как спринтер, который тренировался всю свою жизнь для этого события. И он полностью обучен и готов к тому, чтобы в кратчайшие сроки выйти на старт и выиграть гонку против этой пандемии. И также важно понимать, что наука, лежащая в основе вакцины, заняла у нас 30 лет.

Но давайте теперь поговорим немного подробнее, в деталях, о матричной РНК, над которой вы работали, куда еще, по вашему мнению, она ведет?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Матричная РНК обладает трансформационным потенциалом. МРНК - это старейшая информационная технология, так сказать, изобретенная природой. С ее помощью, вы можете переносить информацию в клетки. Вы можете указывать различным клеткам организма, что делать, что в принципе означает, что вы можете использовать ее универсально. Это ящик с инструментами, из которых вы можете собрать то, что вам нужно для определенного заболевания или для определенного механизма.

Единственное ограничение - это понимание болезни и понимание того, какого рода информацию мы хотим передать. Как только у вас есть эти данные, вы сможете использовать мРНК против рака, против аутоиммунных заболеваний, против аллергии для регенерации, и мы работаем над всеми этими направлениями и не только.

Так на что же вы собираетесь ориентироваться дальше? Может быть, лекарство от малярии или от рака?

Угур Шахин, BioNTech:

— Сейчас у нас есть возможность работать над различными заболеваниями. С одной стороны, мы хотели бы использовать нашу технологию мРНК для борьбы с проблемными для человечества заболеваниями уже более ста лет; такими как туберкулез, малярия. А также с такими, как ВИЧ, от которых не существует лекарства. И мы уже начали программы по разработке вакцин против них.

А с другой стороны, мы продолжаем изучать онкологию, чтобы разработать противораковые вакцины, чтобы обучить иммунную систему пациента бороться с раком.

Теперь, когда вы, предположительно, стали более чем бумажными миллиардерами, как это изменило ваш образ жизни?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Совсем нет. Это не изменило нашу жизнь. Наш образ жизни зависит от того, чувствуем ли мы, что вносим вклад во что-то большее, а не от того, что мы можем иметь в денежном отношении. Так что наш образ жизни остался прежним.

Но вставать и идти на работу утром теперь легче?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Для наших исследований и разработки новых лекарств, которые входят в наш список, это, безусловно, турбозарядное устройство. Это помогает нам инвестировать во все те области, в которых, по нашему мнению, нам необходимо ускориться. Нам нужно расширяться. Нам нужно углубляться. Так что, получается, что помощь в борьбе с пандемией позволяет нам теперь направить эти средства в другие области, где есть аналогичные потребности.

Какие области вас сейчас интересуют?

Угур Шахин, BioNTech:

— Мы смотрим широко. У нас более 500 патентов на различные технологии, и мы считаем, что в будущем появятся две проблемы. С одной стороны, болезни станут более индивидуальными. Да, многие из этих заболеваний, такие как рак, аутоиммунитет, аллергия, а также старение, являются индивидуальными заболеваниями с индивидуальными компонентами. И мы считаем, что больше нецелесообразно применять один и тот же препарат, просто потому что это одна и та же болезнь.

У всех разные заболевания, и мы хотим создать индивидуальные методы лечения, для этого мы генерируем идеи, разрабатываем технологии. И это касается рака. И, как сказала Озлем, это касается аутоиммунитета, воспалительных процессов, а также таких заболеваний, как инфаркт миокарда. Потому что важно понимать, что наша иммунная система вовлечена во все эти заболевания, а мы - иммунологи, и мы понимаем, как опосредовать иммунный ответ и изменить поведение иммунной системы.

Вы здесь, чтобы получить эту престижную награду в области науки и техники; награду, которую вы разделите с другими лауреатами. Есть ли шанс, что вы создадите научную "супергруппу", чтобы добиться большего?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Мы уже научная супергруппа для научного сообщества. И это было удивительно и во время пандемии, когда все в одночасье опубликовали и сделали доступными свои наблюдения, свои выводы, характеризующие вирус, характеризующие новые варианты, последовательность вируса. Так что мы уже большое сообщество, которое теперь еще больше сплотилось после пандемии.

И мы действительно верим, что ситуация еще улучшится, потому что эта совместная работа, обмен данными - это то, что поможет нам в будущем в ситуациях, когда кризис может быть побежден с помощью науки.

У вас обоих репутация трудоголиков. И можно сказать, что сейчас общество в целом выигрывает от этого. Есть ли у вас какие-то мечты, профессиональные мечты, о том, чтобы заниматься чем-то вне научной сферы?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— А разве за пределами науки есть что-то еще? Не понимаю вопроса.... (смеется)

У вас теперь есть деньги, влияние, власть, на вашей стороне знания... Вы могли бы подумать о том, чтобы применить это к чему-то еще, например?

Угур Шахин, BioNTech:

— Да, да. Нами движут две мотивации, с одной стороны, любопытство, и мы любим науку. А с другой, мы хотели бы быть полезными. Да? Но ведь можно быть полезным и не занимаясь наукой. И мы заинтересованы еще в одном - понять, каковы самые большие проблемы человечества и каковы факторы вне науки, которые необходимо решить, чтобы люди могли извлечь пользу.

И поэтому мы сейчас общаемся с другими людьми с аналогичными идеями, которые понимают, что они делают и можем ли мы помочь. И этот аспект нас тоже мотивирует.

Мне также было интересно узнать, как это происходит между вами. У вас такой невероятный союз, как в жизни так и в профессии, но в каких вопросах вы расходитесь во мнениях?

Угур Шахин, BioNTech:

— Каждый раз, когда мы расходимся во мнениях по определенным вопросам, а это происходит каждый день по многим темам, это шанс придумать что-то еще лучше. Поэтому мы любим эти научные дебаты. Если мы расходится во мнениях, то чаще всего это касается того, во что мы верим, что говорит нам наука. И в такой дискуссии всегда приятно - понять позицию Озлем. И прийти к более четкому пониманию, чем то, которое у меня было до этого.

И поэтому я всегда вижу в этом возможность не соглашаться и вести дискуссию.

Вы тоже разделяете эту точку зрения?

Озлем Тюреджи, BioNTech:

— Да. Мы можем эффективно работать вместе, несмотря на то, что мы женаты.

Что ж, это, безусловно, похоже на рецепт успеха не только в профессиональной сфере, но и в браке. Спасибо вам обоим за то, что нашли время поговорить с нами.