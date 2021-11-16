Pfizer готовится выпускать таблетки от COVID-19 в 95 странах

Американская фармацевтическая компания Pfizer - при поддержке ООН -подписала соглашение с женевским Патентным пулом лекарственных средств на выпуск её экспериментальных таблеток от COVID-19. В опубликованном во вторник заявлении уточняется, что предоставление лицензии на производство этого препарата позволит выпускать его в 95 странах, где проживает до 53% мирового населения.

Россия выдала компании Pfizer разрешение на проведение клинических испытаний на 90 добровольцах, сообщили в Государственном реестре лекарственных средств.

"Изначально мы думаем, что это лекарство следует использовать только для людей из групп риска. Цель - избежать их попадания в больницу и тяжелого течения заболевания. Поэтому препарат нужно принимать сразу после появления первых симптомов", - рассказал Эрве Верхусель, представитель Патентного пула.

Большинство жителей Нидерландов поддерживаютвведение системы, при которой санитарные пропуска будут выдаваться только тем, кто переболел или прошел вакцинацию. Такие данные предоставили во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на исследование компании I & O Research.

Институт общественного здравоохранения сообщил, что число положительных тестов за неделю выросло на 44%, это самый высокий показатель с начала пандемии. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 12%.

В Хорватии все, кто посещают госучреждения, теперь должны показать санитарные пропуска. До сих пор эта мера была обязательной только для здравоохранения и соцобеспечения.

"Мы зависим от банков, почтовых отделений, больниц, в конце концов лучше сделать прививку, - говорит эта женщина. - баба с возу, кобыле легче!"

"Не спрашивайте меня ни о чем, - расстраивается другая жительница Загреба. - Они делают нашу жизнь еще тяжелее"...

Украинаво вторник побила новый антирекорд смертности от COVID-19. Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить с декабря 1000 гривен (33 евро) каждому, кто сделает прививку.