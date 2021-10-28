Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"Комментарии
Число случаев заражения и смертность от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как подчеркнул глава ВОЗ, "пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам [борьбы с пандемией]". И на эти нужды ВОЗ необходимо более 23 млрд долларов.
Евросоюз подчеркивает важность вакцинации и наращивает производство, не забывая при этом делиться вакцинами с развивающимися странами.
Тем не менее протесты по всей Европе не утихают - как против самой вакцинации, так и против санитарных пропусков, которые стали фактически единственным способом вернуться к нормальной жизни.
Но, к примеру, в Болгарии протестующие утверждают, что использование ковид-паспортов не решит проблему вспышки в стране, а только усугубит ее экономические трудности.