Мальчик прервал аудиенцию папы римского

10-летний мальчик прервал аудиенцию папы Франциска. Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить: мальчику понравилась шапочка главы римско-католической церкви. В результате ребенок такую получил. Присутствующие бурно аплодировали. Папа Франциск, отметил насколько дети непосредственны и свободны.