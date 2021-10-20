Мальчик прервал аудиенцию папы римского

10-летний мальчик прервал аудиенцию папы Франциска. Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить: мальчику понравилась шапочка главы римско-католической церкви. В результате ребенок такую получил. Присутствующие бурно аплодировали. Папа Франциск, отметил насколько дети непосредственны и свободны.
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