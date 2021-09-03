Игры с китами

Редкая ситуация, в которой южный гладкий кит играет с женщиной на сап-борде, попал на камеру в аргентинской Патагонии. В какой-то момент животное даже легко подталкивает доску.
В Патагонии сейчас сезон наблюдения за китами, которые массово собираются у аргентинских берегов. Однако представитель местного туроператора Оскар Гомес тем не менее указывает, что подобные индивидуальные вылазки на встречу с китами на досках или байдарках опасны и запрещены.
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