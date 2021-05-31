Уикенд в Луанде: "Ангольский Манхэттен" ждёт своих гостей

Африканский мегаполис Луанда на ангольском побережье ждет своего открытия.

Богатая культурой до колониальных времен, а затем находящаяся под сильным влиянием португальцев в 16 веке, Ангола может похвастаться своим наследием, кухней и традициями.

Луанда - город, который постоянно меняется, и многое предлагает своим посетителям; от колониальной архитектуры и разнообразной музыкальной культуры до высококлассных пляжных пейзажей и вкусной рыбы на гриле.

Провинция Луанда - хороший пример городской Анголы, смеси португальской и африканской культур, но также и отличное место для начала путешествия-открытия природных чудес страны. Ангола имеет 1600 км береговой линии с красивыми пустынными пляжами, тропическими лесами, саваннами, пустыней на юге и необыкновенным климатом круглый год.

Луанда - один из важнейших промышленных и культурных городских центров Африки, в котором проживает пять миллионов человек. Официальный язык - португальский.

Что делать в первую очередь? Достопримечательности.

Старый город Луанды восходит к 16 веку, когда сюда впервые прибыли португальцы и построили поселение. Они оставались там четыре столетия, и это здесь сильно ощущается.

Вы можете вернуться в колониальную Луанду, посетив такие памятники, как Железный дворец, который, как считается, был спроектирован Гюставом Эйфелем или кем-то из его приближенных, или Луандский собор Святейшего Спасителя в стиле барокко. Крепость Сан-Мигель, построенная на склоне горы Сан-Паулу, - старейшая в Анголе, и ее также стоит посетить.

После посещения крепости возвращайтесь в старый порт по набережной Маргинал (Avenida 4 de Fevereiro), красиво отреставрированному приморскому бульвару, идущему вдоль залива Луанды. На протяжении трех километров залив живет своей жизнью с множеством зеленых насаждений, магазинов, оживленных баров и ресторанов.

Музыкальное настроение

Музыка и танцы играют центральную роль в культурной жизни Анголы. В Луанде на набережной Маргинал люди собираются на "Кизомба на Руа" (танцы кизомба на улице) каждым воскресным вечером. Здесь собираются лучшие танцоры Луанды. Все очень дружелюбны, и вас, вероятно, пригласят присоединиться.

Еще одна музыка в ангольском стиле - это Кудуро, популярный общенациональный жанр, который процветал в 1990-х годах. Отправляйтесь в район Рангел, чтобы найти "следующее поколение Кудуро". Вас встретит праздничная атмосфера, быстрые ритмы и спонтанная хореография.

Проголодались?

Гастрономические традиции Луанды устоялись и могут оказаться по нраву любителям морепродуктов и кулинарной экзотики. В городе есть активная ресторанная жизнь, в которой чувствуется влияние как местной, так и исторической кухни (например, мозамбикской, португальской или бразильской).

Ангольцы специализируются в приготовлении рыбы, поэтому не пропустите хороший улов, приготовленный на гриле - рыба калулу - всегда хороший вариант. Также попробуйте курицу муамба и муфете, национальное блюдо из рыбы, бобов, плантана (овощного банана) и сладкого картофеля. В регионе хорошо развито молочное производство, особое место здесь занимают домашний козий сыр и йогурт. Если вы сладкоежка, попробуйте doce de ginguba, арахисовый джем, его можно привезти в качестве сувенира, или Cocada Amarela, восхитительный кокосовый пудинг.

Где поесть

Один из самых примечательных ресторанов - La Vigia в районе Maculusso. Здесь на большом гриле вам могут приготовить выбранную вами рыбу или стейки. Порции большие, пиво всегда холодное. Луандийцы любят свое пиво, но из-за португальского влияния ценят также и вино. The Rooftop by ListenSound - отличное место для того, чтобы полюбоваться видом на Луанду за бокалом чего-то прохладительного. Если вы любите суши, вам в K. Sushi в центре Луанды или в Restaurante K в Талатоне.

Cafe del mar - еще один отличный выбор, и не только из-за собственного пляжа. Это место было на передовой кулинарной жизни более двух десятилетий. Оно расположено на Илья-де-Луанда (остров Луанды), где всегда весело.

Пляж обязателен к посещению

Наряду с высококлассными пляжами на полуострове Илья-де-Луанда, есть много других пляжей недалеко от города и вокруг него. Излюбленное место отдыхающих - остров Муссуло. Но бесчисленное множество других уединенных и диких пляжей ждут своего открытия на побережье. За пределами Луанды вы можете съездить в Барра-ду-Данде на севере города или Сангано на юге.

Если вы ищете непринужденную атмосферу, отправляйтесь на юг в Кабо-Ледо, любимое место серфингистов. В Кабо-Ледо, всего в 100 км от Луанды, проходит одна из самых длинных левосторонних волн в мире. Если парашютизм входит в ваш список желаний, Кабо-Ледо также предлагает возможность проверить вашу решимость и прыгнуть из самолета.

Спортивная рыбалка - еще одно развлечение в Луанде. Ангола предлагает одни из лучших в мире условий для ловли марлина, парусника, дорадо и тунца.

Другие развлечения

Если песок и соль на ногах не входят в список ваших желаний, отправляйтесь на Мирадору-да-Луа (точка обзора Луны), там вас ждет потрясающий пейзаж. Лунные скалы - результат эрозии, вызванной дождем и ветром - потрясающая картина. Здесь также прекрасный вид на море. Так что не забудьте взять с собой пикник и наслаждайтесь закатом!

Недалеко от Мирадору-да-Луа находится устье реки Кванза. Отправляйтесь в речной круиз, чтобы познакомиться с дикой природой региона: вас ждут обезьяны и красочные птицы. Еще один интересный вариант - взять напрокат каяк и передвигаться в своем собственном темпе.

Шопинг

Ангола стремительно развивается, поэтому посещение ее столицы всегда будет наполнено новыми открытиями и неповторимыми контрастами. Местные продукты демонстрируют разнообразную культуру страны, и лучше всего это представлено на оживленных рынках под открытым небом. Один из самых известных - Бенфика, на юге Луанды. Здесь продается все, от еды и украшений до предметов искусства и одежды.

Очень популярны резные фигурки животных, как и фирменные предметы ангольского искусства, такие как скульптура "Мыслитель" и традиционные маски Мвана Пво, которые, как говорят, олицетворяют женский идеал.

Если вы хотите посетить классический торговый центр, Belas Shopping, Shopping Avenida, Talatona Shopping и Fortaleza Shopping - все они предлагают международный шопинг.

Как передвигаться?

Такси - лучший и самый безопасный способ передвижения по Луанде. Вы также можете выбрать Кандогейрос (мини-автобусы) для более аутентичного опыта. Их много, и их легко заметить благодаря голубо-белой окраске. Кандогейрос безопасны и удобны в дневное время, то же правило распространяется и на пешие прогулки: лучше всего до заката солнца! Если вы предпочитаете более эксклюзивную поездку, такие приложения как Kubinga, T’Leva и Heetch работают по принципу Uber. Также есть несколько сервисов по аренде автомобилей. Если позволяет бюджет - можно нанять водителя. Если вы хотите совершить поездку на роскошном поезде, обязательно обратите внимание на маршрут поезда Rovos Rail между Дар-эс-Саламом (Танзания) и Лобиту (Бенгела, Ангола).

Ангола в два раза больше Франции и наделена удивительно красивой, разнообразной и дикой территорией - вам гарантировано увлекательное путешествие.