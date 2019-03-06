Луанда: только вперед

Столица Анголы Луанда - мегаполис с 10-миллионным населением. Микаэла Рейс, имеющая титулы "Мисс Анголы" и "Мисс Африки", стала нашим гидом по этому городу, живущему на стыке современности и традиций, роскоши и простоты.

... Наша экскурсия начинается в старом городе в португальском стиле. Знакомьтесь: Микаэла Рейс, участница, лауреат и победительница многих международных конкурсов красоты. Молодая женщина - модель, телезвезда и хозяйка фермы, которой управляет вместе с матерью.

Микаэла Рейс: "Город сильно изменился, мы видели, как сносят старые здания и возводят новые. Мы много строим, так как нацелены на будущее".

Отец Микаэлы - португалец, мать - из Анголы. Девушка говорит, что африканские корни - сильнее.

Микаэла Рейс: "Традиции действительно важна для ангольцев. Вот наш символ - это "Пенсадор", мыслитель. Такая фигурка есть в доме, наверное, каждого ангольца... Когда я уезжала на конкурс "Мисс Вселенная", нужно было привезти что-то из своей страны. Я выбрала такую статуэтку".

Подруга Микаэлы, телеведущая София Лукаш хорошо знает африканские арт-площадки, чья роль в мире становится заметнее.

София Лукаш: "Здесь, в Анголе, очень сильные арт-сообщества. У нас есть группы художников, которые всегда оглядываются назад, а есть те, кто опирается на свою принадлежность к Анголе, чтобы идти вперед".

Прошлое и настоящее, эксперименты, нацеленные на завтрашний день - в Анголе временные пласты успешно и естественно сосуществуют и в искусстве, и повседневной жизни.

Настало время для обеда. Наш экскурсовод приводит нас в рыбный ресторан в районе косы, растянувшейся вдоль порта Луанды. Блюда выглядят аппетитно, но требуют пояснений.

Микаэла Рейс: "У нас здесь есть джиндунгу, острая еда. А вот это блюдо с рыбой, сладким картофелем, бананом и маниокой называется муфет".

Полуденная жара спала, люди приходят на пляж.

Микаэла Рейс: "Пляжная жизнь здесь, в Луанде, действительно важна, особенно в выходные. Пляж - наше все: мы сюда приходим, здесь же готовим, проводим целый день".

День подходит к концу, лучшее место для вечернего коктейля - клуб или бар в двух шагах от воды.

Микаэла Рейс: "Ночная жизнь в Луанде весьма привлекательна Здесь немало мест, куда можно заглянуть. Если хотите выпить бокал-другой, послушать музыку, выбирайте хороший бар".

Вечером музыка, кажется, звучит повсюду...

Микаэла Рейс: "Музыка действительно важна для нас. Мы любим танцевать, любим звуки. Мы, пожалуй, растем с музыкой. Она часть нашей жизни, она в нашей крови ... да, и танец тоже".