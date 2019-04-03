Ангола: секреты африканской моды

Ее родина - Ангола, ее дом - весь мир. Ее коллекциями можно любоваться на подиумах Нью-Йорка, Лиссабона или Берлина. Знакомьтесь - Надир Тати. В Анголе она известна всем. Надир создает африканскую моду для Африки. А для остального мира те, кто носят ее платья, - гордые посланники своего континента. Надир - космополит. Она говорит на нескольких языках и путешествует по всему миру.

Надир Тати:"Я смотрю на африканцев другими глазами и вижу, что люди хотят подчеркнуть свою принадлежность. Но лучше всего суть африканского континента выражает наша история".

Основа коллекций Надир - это индивидуальность, происхождение и гордость за свои корни. В мире моды любая деталь является посланием. А африканская история и ценности - отличительные черты дизайнера.

Надир Тати:"Это история, которая передается из поколения в поколение, через дизайн, именно так здесь и рождается мода".

Цвета, узоры, - все наполнено глубоким смыслом. Каждому африканцу они рассказывают свою историю. В Луанде Надир находит ткани для своих коллекций со всей Африки.

Надир Тати: "Когда мы говорим об африканском континенте, мы часто говорим о крови и грусти... У нас есть красный, символизирующий кровь... Черный, символизирующий, конечно, тьму, и желтый - это счастье. Это на самом деле автограф Анголы. Я выражаю моду через мой текстиль, а мой автограф - это африканский континент".

Одежда формирует идентичность и придает уверенности в себе. Своим видением Надир придает уверенности женщинам по всей Африке.

Надир Тати:"Мода заставляет их верить в красоту, в богатство красоты, во внутреннюю красоту... И это я хочу донести до мира... Как говорят по-английски: "Привет, я здесь". И я думаю это то, во что нужно верить этим девушкам, как и большинству людей на континенте".

Коллекции Надир отражают ее отношение к моде - африканские традиции сочетаются с уверенностью в себе.

Надир Тати:"Посмотрите, как она держится. Это впечатляет, потому что это действительно то, о чем я говорю: "Привет, я здесь!" Мы видим, как одежда может соединяться с индивидуальностью. Я здесь и этим горжусь! И это моя мода, это мода, которую я хочу показать всему миру".

Надир - образец для подражания для ангольских женщин, потому что ее успех это результат любви, железной воли и тяжелой работы.

Надир Тати:"Я много мечтаю и пытаюсь воплотить свои мечты в жизнь. И сегодня я нахожусь в мире моды благодаря именно моим мечтам, потому что я мечтаю и не обращаю внимания на границы".

Такие женщины, как Надир Тати, сильные духом и характером, помогают людям двигаться дальше и не бояться изменить свою жизнь к лучшему. Именно они сегодня меняют Африку.