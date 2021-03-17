Ангола ставит на алмазы

Ангола ставит на алмазыКомментарии
Ангола занимает шестое место в мире по добыче алмазов и третье место на африканском континенте. Это второй источник благосостояния страны. Как этот исторический сектор развивается, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19. Этот экономический бум приносит пользу также социальной динамике страны.
В горнодобывающей провинции Анголы Южная Лунда большие инвестиции вкладываются в алмазный бизнес. В городе Сауримо строится новый центр развития на экологически чистой энергии. Он соберет в одном месте всех, кто работает в алмазной отрасли, как государственные компании, так и частные. Цель - стимулировать рост и оценить весь потенциал сектора. В его основе - фабрики по шлифовке алмазов, офисы и специализированный учебный центр.
В учебном центре будет 11 курсов, все они связаны с горнодобывающей промышленностью. Зачисленные студенты будут учиться на очном отделении.
Идея состоит в том, чтобы повысить квалификацию алмазной рабочей силы завтрашнего дня, что поможет Анголе диверсифицировать свою экономику.
Уилсон Камбунджи – один из таких молодых людей. Он работает в компании, занимающейся солнечной энергией, и подготавливает площадку для нового центра развития.
Годовая добыча алмазной промышленности Анголы составляет около 1,2 миллиарда евро, это данные официального руководящего органа - Африканского совета по алмазам.
Алмазный рудник Сомилуана находится в разработке уже более десяти лет. Для рабочих здесь, таких как Дионисия, растущий сектор - это движущая сила.
В прошлом году Ангола поднялась на беспрецедентные 37 позиций в рейтинге национальных брендов FutureBrand. Он ориентирован на социальную ответственность и прозрачность в алмазном секторе.
И то, и другое - ключ к привлечению иностранных частных инвестиций в будущем.
С другими тематическими выпусками об Анголе вы можете ознакомиться здесь.