Ангола ставит на алмазы

Ангола занимает шестое место в мире по добыче алмазов и третье место на африканском континенте. Это второй источник благосостояния страны. Как этот исторический сектор развивается, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19. Этот экономический бум приносит пользу также социальной динамике страны.

В горнодобывающей провинции Анголы Южная Лунда большие инвестиции вкладываются в алмазный бизнес. В городе Сауримо строится новый центр развития на экологически чистой энергии. Он соберет в одном месте всех, кто работает в алмазной отрасли, как государственные компании, так и частные. Цель - стимулировать рост и оценить весь потенциал сектора. В его основе - фабрики по шлифовке алмазов, офисы и специализированный учебный центр.

Центр - часть усилий по увеличению цепочки создания стоимости алмазов. До сих пор мы были в основном страной, производящей и экспортирующей необработанные алмазы. Благодаря этому центру мы добавляем стоимость, проводя шлифовку в Анголе. Мы поставили цель в ближайшем будущем преобразовать около 20% нашего производства в Анголе Жозе Ганга Джуниор президент компании Endiama

В учебном центре будет 11 курсов, все они связаны с горнодобывающей промышленностью. Зачисленные студенты будут учиться на очном отделении.

Идея состоит в том, чтобы повысить квалификацию алмазной рабочей силы завтрашнего дня, что поможет Анголе диверсифицировать свою экономику.

Это центр развития, важный для региона, но также и для страны в целом - особенно для востока. Это центр, который может принести пользу населению с точки зрения трудоустройства. Молодые люди только выиграют, получив техническую и профессиональную подготовку, а также от рынка труда Энрике Кардусу инженер-строитель и директор проекта, Saurimo Diamond Development Hub

Уилсон Камбунджи – один из таких молодых людей. Он работает в компании, занимающейся солнечной энергией, и подготавливает площадку для нового центра развития.

Эта работа очень много значит для меня, поскольку это первая работа в моей жизни, где я работаю в коллективе. Это значит многое. Я многому учусь. Я многого не знал Уилсон Камбунджи главный помощник по гражданскому строительству в MoTrice

Годовая добыча алмазной промышленности Анголы составляет около 1,2 миллиарда евро, это данные официального руководящего органа - Африканского совета по алмазам.

Алмазный рудник Сомилуана находится в разработке уже более десяти лет. Для рабочих здесь, таких как Дионисия, растущий сектор - это движущая сила.

Мы увидели, что в горнодобывающей промышленности могут работать и женщины… Мне нравится эта работа, я прилагаю все усилия, чтобы она была сделана хорошо Дионисия Пинту горняк, рудник Сомилуана

В прошлом году Ангола поднялась на беспрецедентные 37 позиций в рейтинге национальных брендов FutureBrand. Он ориентирован на социальную ответственность и прозрачность в алмазном секторе.

И то, и другое - ключ к привлечению иностранных частных инвестиций в будущем.

Сегодня Ангола - одна из стран с наибольшим потенциалом добычи алмазов благодаря своим запасам. Это девственная страна, и мы абсолютно открыты для всех, кто заинтересован в инвестировании в Анголу Жозе Ганга Джуниор президент компании Endiama

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