Ангола развивает внутренний туризм

Как стало ясно из наших предыдущих репортажей, как и везде, инвесторы в Анголе проявляют особенную гибкость и готовы к инновациям. Именно об этом мы поговорим с двумя предпринимателями, с которыми познакомилась наша команда.

Что общего? Они оба смогли разработать продукты для внутреннего рынка, которые ранее импортировались. Клиенты рады, а расширяющийся бизнес создает рабочие места. Давайте посмотрим…

Поскольку пандемия внесла свои коррективы в наши планы путешествий, многие из нас наслаждаются отдыхом на природе поближе к дому.

Здесь, в Анголе, очень популярны такие водные виды спорта как каякинг. Так можно поддерживать физическую форму и здоровье... любуясь красивыми пейзажами.

Это отличная новость для таких компаний, как Rukka в Луанде, которая специализируется на строительстве лодок. Возобновление интереса в сочетании с ограничениями в глобальных цепочках поставок дал импульс внутреннему производству.

Производство каяков в Анголе Euronews

Эти трудности пробудили в нас творческий потенциал, и мы создали много вещей… Это был год большого внутреннего удовлетворения, созидания и большой командной мотивации. Это было действительно так Паулу Рейш гендиректор Rukka

Rukka - это небольшой бизнес, в котором сейчас работают пять человек,. Он занимается производством каяков под заказ. Но у него амбициозные планы роста, чтобы диверсифицировать свою продукцию. В частности, строительство новых лодок для кустарной рыбалки.

Весла для каякинга Euronews

Наша фабрика практически устарела. Она слишком мала… Мы пытаемся освободить участок земли, пространство, чтобы получить 15 000 квадратных метров для полноценного производства. На данный момент приоритет Rukka - удовлетворение местных потребностей. Мы можем предоставить возможности на национальном уровне для продвижения спорта и туризма с помощью нашего оборудования Паулу Рейш гендиректор Rukka

Для этого Rukka сотрудничает со спортивными федерациями и клубами. Это также часть проекта, который направлен на то, чтобы приобщить к воде больше людей по всей Анголе.

Мы были тесно связаны с Луандой, но у нас есть национальный проект под названием "Гребная Ангола". У нас есть план по распространению гребли на каноэ и водных видов спорта в других провинциях, которые, на мой взгляд, имеют потенциал и отличные водные пути Паулу Рейш гендиректор Rukka

Заново вспыхнувшая страсть к природе из-за пандемии приносит пользу и другим бизнесам.

VIPR Angola, также находящаяся в столице страны Луанде, производит автомобильные аксессуары, такие как багажники на крышу и бамперы. В 2020 году ее оборот вырос на 15%.

Мы считали, что 2020 год станет очень сложным с точки зрения работы. Но, к счастью, это был хороший год, очень позитивный для нас Педру Жезуз владелец VIPR Angola

Штат VIPR за последний год вырос с 60 до 85 человек.

Люди, которые раньше часто уезжали, теперь все больше отдыхают в нашей стране, чтобы узнать ее лучше. Здесь есть что открыть, много пляжей, много скрытых мест, до которых трудно добраться, и приключений, много приключений Педру Жезуз владелец VIPR Angola

Помимо изготовления автомобильных запчастей, они также занимаются ремонтом и покраской, электромонтажными и механическими работами.

Все, что нужно любителям приключений на открытом воздухе, чтобы насладиться всем, что может предложить природа.

В нашем случае мы действительно пользовались большим спросом на оснащение транспортных средств подвесками, электрическими лебедками, железными бамперами, всем, что связано с кемпингом… Это своего рода развитие на национальном уровне, повторное открытие Анголы Педру Жезуз владелец VIPR Angola

Это новое открытие природы стало попутным ветром для двух предприятий, плывущих в будущее ...

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