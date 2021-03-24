Ангола развивает внутренний туризм

Ангола развивает внутренний туризмКомментарии
Как стало ясно из наших предыдущих репортажей, как и везде, инвесторы в Анголе проявляют особенную гибкость и готовы к инновациям. Именно об этом мы поговорим с двумя предпринимателями, с которыми познакомилась наша команда.
Что общего? Они оба смогли разработать продукты для внутреннего рынка, которые ранее импортировались. Клиенты рады, а расширяющийся бизнес создает рабочие места. Давайте посмотрим…
Поскольку пандемия внесла свои коррективы в наши планы путешествий, многие из нас наслаждаются отдыхом на природе поближе к дому.
Здесь, в Анголе, очень популярны такие водные виды спорта как каякинг. Так можно поддерживать физическую форму и здоровье... любуясь красивыми пейзажами.
Это отличная новость для таких компаний, как Rukka в Луанде, которая специализируется на строительстве лодок. Возобновление интереса в сочетании с ограничениями в глобальных цепочках поставок дал импульс внутреннему производству.
Rukka - это небольшой бизнес, в котором сейчас работают пять человек,. Он занимается производством каяков под заказ. Но у него амбициозные планы роста, чтобы диверсифицировать свою продукцию. В частности, строительство новых лодок для кустарной рыбалки.
Для этого Rukka сотрудничает со спортивными федерациями и клубами. Это также часть проекта, который направлен на то, чтобы приобщить к воде больше людей по всей Анголе.
Заново вспыхнувшая страсть к природе из-за пандемии приносит пользу и другим бизнесам.
VIPR Angola, также находящаяся в столице страны Луанде, производит автомобильные аксессуары, такие как багажники на крышу и бамперы. В 2020 году ее оборот вырос на 15%.
Штат VIPR за последний год вырос с 60 до 85 человек.
Помимо изготовления автомобильных запчастей, они также занимаются ремонтом и покраской, электромонтажными и механическими работами.
Все, что нужно любителям приключений на открытом воздухе, чтобы насладиться всем, что может предложить природа.
Это новое открытие природы стало попутным ветром для двух предприятий, плывущих в будущее ...
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