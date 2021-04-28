Бум гостиничного бизнеса в Анголе
Не стоит отчаиваться – мы снова отправимся в путешествия – как для отдыха так и по работе. К примеру, в Анголе - во время этого COVID-кризиса - профессионалы гостиничного сектора расширили объем и улучшили качество своего сервиса. Главная задача - охрана здоровья и радушный прием.
Недалеко от столицы Луанды ждут своих гостей.
Курортный отель Mangais Golf Resort, расположенный в живописном месте, считается лидером в области элитного ангольского гостеприимства.
Пандемия затронула отели по всему миру. Но здесь, на эко-курорте Mangais, где действуют строгие санитарные правила, бизнес продолжает развиваться. Найти отдых по душе могут и те, кто предпочитает оставаться в отеле, и те, кто хочет провести время на свежем воздухе.
Ангольский сектор элитного гостеприимства все еще находится в зачаточном состоянии. Но, по примеру других африканских стран, таких, как Ботсвана, Южная Африка и Кения, у него - большие планы на будущее.
Роскошный отель Epic Sana в Луанде – известное место. В основном он привлекает бизнесменов, которые продолжали приезжать сюда даже во время пандемии. Политика отеля SANA Safe поставила во главу угла здоровье своих гостей.
Для персонала - это прекрасное место для работы в сфере гостеприимства.
Первые плоды уже появляются.
В Луанде построен совершенно новый отель Intercontinental. Первый 5-звездочный отель под международным брендом. Вдохновленный очертаниями бриллианта, он начинает принимать бронирования с сентября.
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