Бум гостиничного бизнеса в Анголе

Не стоит отчаиваться – мы снова отправимся в путешествия – как для отдыха так и по работе. К примеру, в Анголе - во время этого COVID-кризиса - профессионалы гостиничного сектора расширили объем и улучшили качество своего сервиса. Главная задача - охрана здоровья и радушный прием.

Недалеко от столицы Луанды ждут своих гостей.

Курортный отель Mangais Golf Resort, расположенный в живописном месте, считается лидером в области элитного ангольского гостеприимства.

Mangais особенное место, единственное в Анголе, где есть поле для гольфа. У нас можно поиграть в футбол и регби, покататься на лошадях… Кроме гостиничного комплекса, у нас есть ресторан с прекрасным видом. Река Кванза прекрасна Катарина де Кастру менеджер отеля Mangais Golf Resort

Пандемия затронула отели по всему миру. Но здесь, на эко-курорте Mangais, где действуют строгие санитарные правила, бизнес продолжает развиваться. Найти отдых по душе могут и те, кто предпочитает оставаться в отеле, и те, кто хочет провести время на свежем воздухе.

Ангольский сектор элитного гостеприимства все еще находится в зачаточном состоянии. Но, по примеру других африканских стран, таких, как Ботсвана, Южная Африка и Кения, у него - большие планы на будущее.

Mangais - одно из самых лучших мест для посещения за пределами Луанды. Если в Анголе удастся создать больше подобных объектов, я думаю, что туризм как сектор может расти, и Кения готова сотрудничать с Анголой, помогать ей всем, чем сможет. Как африканские страны, мы верим в общее процветание и совместный рост Джосфат К. Майкара посол Кении в Анголе и член клуба Mangais Golf

Роскошный отель Epic Sana в Луанде – известное место. В основном он привлекает бизнесменов, которые продолжали приезжать сюда даже во время пандемии. Политика отеля SANA Safe поставила во главу угла здоровье своих гостей.

Наши сотрудники очень хорошо понимают, что должно соблюдаться социальное дистанцирование, они должны следить за ношением масок, следить за соблюдением действующих правил. Это нам очень помогло и, очевидно, привело к тому, что бизнес пошел в гору, потому что ... в этот период наш отель очень безопасный Катарина де Пинья Жоана менеджер по маркетингу, Epic Sana Hotel Luanda

Для персонала - это прекрасное место для работы в сфере гостеприимства.

Чем больше мы привлекаем туристов, тем больше будет расти уровень гостеприимства. Будет больше гостиничных сетей. Это увеличит поток людей, посещающих нашу страну. Я надеюсь, что когда-нибудь внесу свой вклад в развитие страны, используя опыт, который я получил здесь, в сети Sana Кинанга Симау Мазембо ассистент отдела затрат и контроля, Epic Sana Hotel Luanda

Первые плоды уже появляются.

В Луанде построен совершенно новый отель Intercontinental. Первый 5-звездочный отель под международным брендом. Вдохновленный очертаниями бриллианта, он начинает принимать бронирования с сентября.

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