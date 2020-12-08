Бонга: от бегуна до посла ангольской музыки
Он ангольский музыкант, но его имя узнали во всем мире не только благодаря его творчеству. Он стал символом борьбы за свободу и независимость Африки.
Бонга – представитель жанра африканской музыки семба.
Выросший в Анголе, Бонга начал свою карьеру не с музыки. Он был многообещающим спортсменом, и в 23 года привез свои беговые навыки в Португалию.
Бонга присоединился к "Бенфике", став рекордсменом в беге на 400 метров. Но он также был ярым сторонником независимости своей родной Анголы, португальской колонии в то время. В конечном счете, это вынудило его переехать в Нидерланды.
Теперь, вернувшись в Лиссабон, Бонга вспоминает свою молодость. В Нидерландах он полностью посвятил себя музыке. И в 1972 году выпустил свой резонансный альбом: Angola 72.
В Голландии Бонга был тесно связан с кабовердианцами. В альбоме «Ангола 74» (1974) он исполняет песню "Содаде" (Sodade) за 18 лет до того, как она завоевала мировую известность в исполнении легендарной Сезарии Эвора.
Бонга стал известным в Анголе, Португалии и во всем мире. В 2014 году он стал Кавалером французского Ордена Искусств и литературы.
Сейчас Бонге 78 лет, за плечами у него почти 40 альбомов – и он по-прежнему полон сил. Его последний трек Kúdia Kuetu вдохновлен ангольской кухней. Для нас он приготовил традиционное рыбное блюдо.
Бонга наслаждается трапезой в кругу друзей и родных. Среди них его племянница Эрика. Ее руке принадлежит портрет знаменитого дяди. По ее словам, Бонга всегда присутствовал в жизни своей ангольской семьи. Дети выросли на его музыке, несмотря на то, что она была запрещена. Эрика говорит, что Бонга воспевает и рассказывает о том, что многие не знали об их земле.
Бонга стал первым африканским музыкантом в Португалии, выпустившим золотые и платиновые диски, чем заслужил неофициальный титул "посла" ангольской музыки.