Бонга: от бегуна до посла ангольской музыки

Он ангольский музыкант, но его имя узнали во всем мире не только благодаря его творчеству. Он стал символом борьбы за свободу и независимость Африки.

Бонга – представитель жанра африканской музыки семба.

Это как с особой атмосферой бразильской самбы. Я не раз видел, как публика встает каждый раз, когда мы играем ангольскую музыку – музыку радости, мира, гармонии, положительных вибраций Бонга ангольский певец

Выросший в Анголе, Бонга начал свою карьеру не с музыки. Он был многообещающим спортсменом, и в 23 года привез свои беговые навыки в Португалию.

Бонга дает домашний концерт Euronews

Бонга присоединился к "Бенфике", став рекордсменом в беге на 400 метров. Но он также был ярым сторонником независимости своей родной Анголы, португальской колонии в то время. В конечном счете, это вынудило его переехать в Нидерланды.

Я ушел из легкой атлетики с глубокой печалью, ведь я любил ее, любил "Бенфику" и этот опыт. Но мне пришлось отказаться от бега, так как я был членом политической ячейки, и мои соратники были арестованы в Анголе. Узнав об этом, я уехал из Португалии Бонга ангольский певец

Теперь, вернувшись в Лиссабон, Бонга вспоминает свою молодость. В Нидерландах он полностью посвятил себя музыке. И в 1972 году выпустил свой резонансный альбом: Angola 72.

Многие молчали, многие оказались трусами. Те, кто был соучастниками, кто заработал на колонизации, были ли они белыми или черными. Альбом рассказывает обо всем этом Бонга ангольский певец

В Голландии Бонга был тесно связан с кабовердианцами. В альбоме «Ангола 74» (1974) он исполняет песню "Содаде" (Sodade) за 18 лет до того, как она завоевала мировую известность в исполнении легендарной Сезарии Эвора.

Бонга стал известным в Анголе, Португалии и во всем мире. В 2014 году он стал Кавалером французского Ордена Искусств и литературы.

Сейчас Бонге 78 лет, за плечами у него почти 40 альбомов – и он по-прежнему полон сил. Его последний трек Kúdia Kuetu вдохновлен ангольской кухней. Для нас он приготовил традиционное рыбное блюдо.

Kúdia Kuetu олицетворяет нашу еду, нашу гастрономию. Эта пища - часть наших традиций, и это блюдо называется Funge, его еще называют Calulu Бонга ангольский певец

Бонга наслаждается трапезой в кругу друзей и родных. Среди них его племянница Эрика. Ее руке принадлежит портрет знаменитого дяди. По ее словам, Бонга всегда присутствовал в жизни своей ангольской семьи. Дети выросли на его музыке, несмотря на то, что она была запрещена. Эрика говорит, что Бонга воспевает и рассказывает о том, что многие не знали об их земле.

Они называют меня "послом" африканской музыки, ангольской музыки, ярым сторонником гуманизма. Но это не делает меня тщеславным. Напротив, это заставляет меня работать еще усерднее и быть верным тому, во что я верю Бонга ангольский певец

Бонга стал первым африканским музыкантом в Португалии, выпустившим золотые и платиновые диски, чем заслужил неофициальный титул "посла" ангольской музыки.