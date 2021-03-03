Ангола: спортивная рыбалка как стиль жизни

С береговой линией протяженностью 1600 километров, Ангола считается настоящим раем для спортивной рыбалки. Наша команда отправляется к океану в сопровождении двух чемпионов мира, чтобы узнать, почему эти воды так богаты и уникальны.

Расположенная на Атлантическом побережье, Луанда – идеальное место для любителей спортивной рыбалки. Не важно, идет ли речь о досуге или о соревнованиях.

Команда по спортивной рыбалке Олей базируется в столице.

Это очень популярно, очень, и все вместе, рыбаки, федерации и клубы, мы прилагаем огромные усилия, чтобы улучшить условия для рыбалки. У нас есть чемпионаты мира, у нас более 20 или 25 мировых рекордов в разных категориях. Так что это хорошее хобби и, конечно, хорошее развлечение Николас Кастаньо Мансилла капитан команды Олей

Чтобы добиться таких результатов, нужна самоотверженность. Наступает ночь, и команда Олей начинает готовить свое снаряжение – рано утром они отправляются на рыбалку.

Еще нет и 7 утра, а они уже выходят в море. Сегодняшнее место для тренировочной рыбалки - в 30 км к северо-западу от Луанды. На борту одни из лучших в этом деле.

Жозе Кардозу, известный как Зей Карлуш, - трехкратный чемпион мира по спортивной и глубоководной рыбалке.

Луиш Матеуш или Луиш Ван Дунен – также не последнее имя в этой дисциплине.

Возглавляют команду Николас из Испании и шкипер Жорже Руссу также из команды Олей.

Сегодня мы попробуем поймать золотистого Дорадо. Есть еще одно занятие, которое мы здесь практикуем в зимний период - это глубоководное погружение для более качественной рыбалки Николас Кастаньо Мансилла капитан команды Олей

Рыба дорадо также известна как большая корифена или золотая макрель. Они обитают в тропических или субтропических водах.

В Анголе есть район Лобиту, известный большим количеством рыбы. В Луанде ее тоже много, иногда больше, иногда меньше, зависит от времени года. Мы проводим много соревнований, и каждый год улов огромный Жозе Кардозу чемпион мира по спортивной рыбалке

Именно Лобиту принимал чемпионат мира, куда съехались спортсмены и инвесторы из разных стран. Бенгела также известное место для рыбалки, где холодные воды смешиваются с теплыми, тропическими.

Море в Анголе хорошее, по сравнению с Коста-Рикой, Кабо-Сан-Лукас в Мексике и другими странами, Ангола зедсь несильно отстает Луиш Матеуш чемпиона мира по спортивной рыбалке

По словам членов команды, успех в спортивной рыбалке им приносит богиня моря Кианда.

Все зависит от Кианды. Когда мы едим или пьем, мы всегда делимся с ней. Она наша богиня моря. Мы верим в нее и она приводит нас к рыбным местам. За наш улов мы обязаны ей Жозе Кардозу чемпион мира по спортивной рыбалке

Спортивная рыбалка приостановлена из-за пандемии. Но, по пути обратно в Луанду, эти рыбаки надеются, что в скором будущем они вернутся и снова будут соревноваться с лучшими из лучших.