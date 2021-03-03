Ангола: спортивная рыбалка как стиль жизни

С береговой линией протяженностью 1600 километров, Ангола считается настоящим раем для спортивной рыбалки. Наша команда отправляется к океану в сопровождении двух чемпионов мира, чтобы узнать, почему эти воды так богаты и уникальны.
Расположенная на Атлантическом побережье, Луанда – идеальное место для любителей спортивной рыбалки. Не важно, идет ли речь о досуге или о соревнованиях.
Команда по спортивной рыбалке Олей базируется в столице.
Чтобы добиться таких результатов, нужна самоотверженность. Наступает ночь, и команда Олей начинает готовить свое снаряжение – рано утром они отправляются на рыбалку.
Еще нет и 7 утра, а они уже выходят в море. Сегодняшнее место для тренировочной рыбалки - в 30 км к северо-западу от Луанды. На борту одни из лучших в этом деле.
Жозе Кардозу, известный как Зей Карлуш, - трехкратный чемпион мира по спортивной и глубоководной рыбалке.
Луиш Матеуш или Луиш Ван Дунен – также не последнее имя в этой дисциплине.
Возглавляют команду Николас из Испании и шкипер Жорже Руссу также из команды Олей.
Рыба дорадо также известна как большая корифена или золотая макрель. Они обитают в тропических или субтропических водах.
Именно Лобиту принимал чемпионат мира, куда съехались спортсмены и инвесторы из разных стран. Бенгела также известное место для рыбалки, где холодные воды смешиваются с теплыми, тропическими.
По словам членов команды, успех в спортивной рыбалке им приносит богиня моря Кианда.
Спортивная рыбалка приостановлена из-за пандемии. Но, по пути обратно в Луанду, эти рыбаки надеются, что в скором будущем они вернутся и снова будут соревноваться с лучшими из лучших.