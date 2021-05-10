В Роттердаме перевезли мост

В Роттердаме со строительной площадки на временное место перевезли 200-метровый мост. Ширина моста — 20 метров, высота арки составляет 40 метров. Он затем станет соседом моста под названием Suurhoff в районе Маасвлакте и будет установлен там на период его ремонта.