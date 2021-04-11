На сноуборде в бикини по снежному склону

Горнолыжный сезон в Сочи проводили спуском на сноубордах и лыжах в купальниках и бикини. Это мероприятие стало уже традицией фестиваля BoogelWoogel, который ежегодно (с перерывом в прошлом году) проводят на склонах Красной Поляны. Спуск открывал горнолыжный оркестр. Кульминацией стали прыжки на лыжах и сноубордах в костюмах в бассейн.
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